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Брестское «Динамо» усложнило себе задачу отстоять чемпионство

01.11.2020 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.

Брестское «Динамо» усложнило себе задачу отстоять чемпионство
Фото ФК «Славии»

В Мозыре «Славия» смогла отобрать очки у действующего чемпиона — брестского «Динамо». Более того, гости смогли отыграться за минуту до окончания основного времени — 1:1 (Шестиловский, 79; Савицкий, 89).

В Бобруйске борющаяся за выживание «Белшина» крупно уступила «Шахтеру», ведущему погоню за БАТЭ — 1:5 (Левицкий, 90+2; Яхшибоев, 58, 63, 81, Сзоке, 75, Кендыш, 86).

Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

  1. БАТЭ — 53 очка (после 27 матчей);
  2. Шахтер — 52 (27);
  3. Динамо (Бр) — 48 (27);
  4. Неман — 47 (27);
  5. Торпедо-БелАЗ — 47 (27);
  6. Динамо (Мн) — 45 (27);
  7. Ислочь — 44 (27);
  8. Рух — 40 (27);
  9. Энергетик-БГУ — 35 (26);
  10. Витебск — 34 (27);
  11. Минск — 34 (27);
  12. Славия — 32 (26)
  13. Городея — 27 (27);
  14. Слуцк — 24 (26);
  15. Белшина — 20 (26);
  16. Смолевичи — 14 (27).
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.
 
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