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Брестское «Динамо» усложнило себе задачу отстоять чемпионство
Источник материала: Навiны
Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.
В Мозыре «Славия» смогла отобрать очки у действующего чемпиона — брестского «Динамо». Более того, гости смогли отыграться за минуту до окончания основного времени — 1:1 (Шестиловский, 79; Савицкий, 89).
В Бобруйске борющаяся за выживание «Белшина» крупно уступила «Шахтеру», ведущему погоню за БАТЭ — 1:5 (Левицкий, 90+2; Яхшибоев, 58, 63, 81, Сзоке, 75, Кендыш, 86).
Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
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Четыре клуба высшей лиги провели накануне перенесенные матчи. В этих поединках участвовали претенденты на золотые медали.
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