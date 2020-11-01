Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель и некоторые другие политики ФРГ попали в черный список легендарной берлинской пивной Ständige Vertretung (StäV), об этом заявили в обращении в Facebook исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер.

Такой "чести" политики удостоились за введение локдауна со 2 ноября. Как отметил в своем заявлении Бринкманн, правительство не смогло подготовить жителей страны и экономику ко второй волне COVID-19. "Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее трех процентов. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию", – заявил он.

При этом исполнительный директор заведения напомнил, что гастрономические предприятия дают экономике 2,5 миллиона рабочих мест. "Вы серьезно утверждаете, что спасаете экономику, закрывая гастрономию?" – задал риторический вопрос он.

"Известно, что многие политики являются нашими гостями. Некоторые из этих политиков решили вчера вновь закрыть гастрономические предприятия, запретить нам делать нашу работу. Этих политиков мы немедленно вносим в "черный список", – заключил Бринкманн.

Список этих политиков огласил его деловой партнер, помимо Меркель в него попали министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер, бургомистр Берлина Михаэль Мюллер. Бубингер призвал коллег присоединиться к этому начинанию.

Напомним, Германия вводит "ограниченный карантин" с понедельника, 2 ноября, до конца месяца.