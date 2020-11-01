На границе с Россией заметили ракетный комплекс. В армии Беларуси таких нет и быть не может

Источник материала: Tut.by

В Витебской области, у погранперехода «Красная горка» на границе с Россией замечены крайне интересные ракетные комплексы. Читатели сняли их на видео, прислали нам и спрашивают, что это за машины — 42.TUT.BY объясняет.

Около 16 часов 31 октября около российской границы в Дубровенском районе Витебской области читатель заметил и снял две довольно крупных военных машины. Изучив кадры ролика, мы сделали вывод, что это с огромной вероятностью береговые ракетные комплексы «Бастион» на шасси МЗКТ-7930.

Если многие образцы военной техники российского или белорусского производства могут стоять на вооружении армий как РФ, так и РБ, то с «Бастионом» все абсолютно однозначно. Сколько бы в Сети не шутили про «шестой флот у берегов Беларуси», в реальности береговым РК в нашей стране, не имеющей выхода к морю, делать абсолютно нечего — так что это, скорее всего, российская техника.

Собственно, огромное большинство построенных «Бастионов» стоит на вооружении того или иного флота России (Балтийского, Черноморского, Северного или Тихоокеанского). Всего несколько ракетных комплексов были поставлены на экспорт в страны Азии или Латинской Америки.

«Бастион» — довольно современная техника, на вооружение ракетный комплекс пошел всего 10 лет назад. Вооружается он самой популярной в России универсальной противокорабельной ракетой «Оникс» (в экспортном варианте — «Яхонт»). За один залп «Бастион» может отправить противнику до 24 ракет, теоретически за раз есть возможность утопить небольшую эскадру или конвой — на практике это никогда не проверялось.

В боевую готовность комплекс приводится менее чем за пять минут, один «Бастион» перекрывает побережье протяженностью более чем в 600 километров, более современным оружием такого класса в России можно назвать, пожалуй, только «Бал», который в июне показали на Параде Победы в Москве.

Что конкретно делали «Бастионы» в Беларуси, не очень понятно. Вероятно, проходили какие-либо ремонтные работы — все же машина выполнена на шасси МЗКТ, разработанном и собранном белорусскими специалистами.