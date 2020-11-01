Станислав Белковский: Уже скоро Лукашенко, я думаю, начнет настоящий погром силовиков









"Эхо Москвы" Известный российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в авторской передаче "Время Белковского" на радио

оценил ближайшие перспективы Александра Лукашенко.





"Александр Григорьевич закручивает гайки. Грозится оторвать руки каждому белорусу, кто будет нелоялен к силовику. Он даже поменял министра внутренних дел, потому что старый министр, видимо, уже недостаточно надежен.





Это нормальное параноидальное состояние диктатора, близящегося к концу своего режима. Уже скоро он, я думаю, начнет настоящий погром силовиков, потому что очень мало кто в его понимании останется верен ему по-настоящему и готов идти до конца. Александр Григорьевич Лукашенко, как вы знаете, назначил гауляйтеров в регионы, которые должны подавлять любые проявления несогласия с ним.





В общем, он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты, убедившись в том, что народ Беларуси его всё равно не поддерживает, несмотря ни на что. Больше никаких конструктивных действий он не предлагает, и напрасно.

Он, видимо, еще рассчитывал на то, что Владимир Путин введет войска, но и Владимир Путин не вводит войска, поскольку, как мы неоднократно с вами говорили, Путин не любит Лукашенко и не желает ему долгой пролонгации полномочий, что бы публично ни заявлялось и ни провозглашалось.









И вот Александр Григорьевич мог бы взять пример с президента Венесуэлы, находящегося в схожей ситуации — Николаса Мадуро, который на уходящей неделе решил легализовать гей-браки. Действительно, если у Александра Григорьевича Лукашенко нет больше поддержки в своей стране, надо как-то мобилизовать международные ресурсы. Нужно легализовать гей-браки и легкие наркотики. Тогда Беларусь буквально станет Меккой для ряда сильных международных лоббистов этой тематики.





Например, совместный концерт нескольких признанных гей-звезд во главе с Элтоном Джоном на стадионе в Минске станет переломным событием в текущей судьбе Александра Григорьевича Лукашенко. Та же Гвинет Пэлтроу может приехать его поддержать, поскольку сейчас она является одним из активных борцов за легализацию каннабиса и сама инвестор в проект, связанный с производством различных каннабиноидов.





Так что здесь Александру Григорьевичу Лукашенко нужно расширить сознание и действовать в этом направлении. Если же он так действовать не собирается, надо задуматься о досрочных выборах президента, о переходе к парламентской республике, формированию некоего коалиционного правительства, в том числе, возможно, с участием фигур, представляющих крупный российский капитал, уже в 2021 году. Александру Григорьевичу выбирать".



