ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станислав Белковский: Уже скоро Лукашенко, я думаю, начнет настоящий погром силовиков

01.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты.



Известный российский политтехнолог и публицист Станислав Белковский в авторской передаче "Время Белковского" на радио "Эхо Москвы"
оценил ближайшие перспективы Александра Лукашенко.

"Александр Григорьевич закручивает гайки. Грозится оторвать руки каждому белорусу, кто будет нелоялен к силовику. Он даже поменял министра внутренних дел, потому что старый министр, видимо, уже недостаточно надежен.

Это нормальное параноидальное состояние диктатора, близящегося к концу своего режима. Уже скоро он, я думаю, начнет настоящий погром силовиков, потому что очень мало кто в его понимании останется верен ему по-настоящему и готов идти до конца. Александр Григорьевич Лукашенко, как вы знаете, назначил гауляйтеров в регионы, которые должны подавлять любые проявления несогласия с ним.

В общем, он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты, убедившись в том, что народ Беларуси его всё равно не поддерживает, несмотря ни на что. Больше никаких конструктивных действий он не предлагает, и напрасно.
 
Он, видимо, еще рассчитывал на то, что Владимир Путин введет войска, но и Владимир Путин не вводит войска, поскольку, как мы неоднократно с вами говорили, Путин не любит Лукашенко и не желает ему долгой пролонгации полномочий, что бы публично ни заявлялось и ни провозглашалось.


И вот Александр Григорьевич мог бы взять пример с президента Венесуэлы, находящегося в схожей ситуации — Николаса Мадуро, который на уходящей неделе решил легализовать гей-браки. Действительно, если у Александра Григорьевича Лукашенко нет больше поддержки в своей стране, надо как-то мобилизовать международные ресурсы. Нужно легализовать гей-браки и легкие наркотики. Тогда Беларусь буквально станет Меккой для ряда сильных международных лоббистов этой тематики.

Например, совместный концерт нескольких признанных гей-звезд во главе с Элтоном Джоном на стадионе в Минске станет переломным событием в текущей судьбе Александра Григорьевича Лукашенко. Та же Гвинет Пэлтроу может приехать его поддержать, поскольку сейчас она является одним из активных борцов за легализацию каннабиса и сама инвестор в проект, связанный с производством различных каннабиноидов.

Так что здесь Александру Григорьевичу Лукашенко нужно расширить сознание и действовать в этом направлении. Если же он так действовать не собирается, надо задуматься о досрочных выборах президента, о переходе к парламентской республике, формированию некоего коалиционного правительства, в том числе, возможно, с участием фигур, представляющих крупный российский капитал, уже в 2021 году. Александру Григорьевичу выбирать".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он полностью переходит на режим управления в духе латиноамериканской хунты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы победили. Архитектурный проект «Олимпик Арены» выиграл на международном конкурсе «Евразийская премия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика