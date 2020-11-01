ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы победили. Архитектурный проект «Олимпик Арены» выиграл на международном конкурсе «Евразийская премия»

01.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусы победили на международном архитектурном конкурсе «Евразийская Премия». Проект «Олимпик Арены» в Минске занял первое место в номинации «Архитектура спорта», обойдя 15 соперников из России и Европы. В «ТАПАС» рассказали, как это было.




Международный конкурс архитектуры и дизайна «Евразийская Премия» — ежегодное мероприятие, которое собирает лучших архитекторов, градостроителей и дизайнеров по всему миру. Цель некоммерческого проекта — найти интересные инновационные идеи и решения, рассказать о достижениях отрасли.

В «Евразийской Премии» участвуют проекты от Уральского региона России до стран Европы, Азии и Америки. В этот могу программа включала 4 конкурса («Градостроительство», «Архитектура», «Дизайн», «Наука и публицистика») среди профессионалов и один конкурс среди студентов. Главные организаторы — Фонд Евразийских культурных проектов АрхЕвразия и Московское отделение Международной Академии архитектуры.

Представитель «ТАПАС» Алексей Богданович отметил, что 2019 год для компании оказался особенным. Было реализовано сразу два масштабных и интересных проекта: бизнес-центр класса, А Futuris и физкультурно-спортивный комплекс «Олимпик Арена», поэтому возникло желание принять участие в архитектурном конкурсе.

— Нам было интересно, как оценят работу коллег профессиональное жюри. Выбор не случайно пал на «Евразийскую Премию», которая ежегодно проводится в городе Екатеринбург (Российская Федерация). В этом году премия отметила свой 15-летний юбилей. Кстати, соревнования дизайнеров и архитекторов достаточно популярны на постсоветском пространстве. С каждым годом организаторы расширяют и географию жюри, и географию конкурсантов. В 2020-ом заявки на участие подали более чем 450 профессиональных архитекторов и дизайнеров из 22 стран мира. Финалистами конкурсной программы стали авторы из 39 городов планеты, включая Минск. Оценивало представленные проекты звездное жюри, в состав которого вошли Патрик Шумахер, Бен ван Беркель, Карим Рашид, Крис Яо и другие признанные во всем мире архитекторы и дизайнеры.

Проект физкультурно-спортивного комплекса «Олимпик Арена» участвовал в номинации «Архитектура спорта», которая появилась только в этом году. По мнению руководства конкурса, эта номинация очень важна, так как в спортивных объектах заложен огромный потенциал. «Я считаю, что спортивные объекты должны строиться не ради Олимпиад, Универсиад, а ради развития массового спорта. Мне очень радостно, что в нашей номинации участвовало порядка 16 работ, несмотря на то, что заявили ее впервые, отдельно ее не анонсировали, не рекламировали, было немало заявок из-за рубежа» — сказала директор фестиваля Галина Букова.

— Проект «Олимпик Арена» получил достаточно высокие оценк У нас 10-балльная система, и первое место присуждается тем проектам, которые набирают средний балл от 7-ми. Если ниже, то председатель (и члены) жюри могут решить, что будет только серебряная награда или бронзовая. Проект «Олимпик Арена» набрал средний балл более 7-ми, и мне было очень приятно за Беларусь. Это здорово! — отметила директор фестиваля.

Кстати, в лонг-лист конкурса попал также и бизнес-центр Futuris. Проект участвовал в номинации общественные здания.

Алексей Богданович отметил, что победа в архитектурном конкурсе такого масштаба — важное достижение для команды и очень приятное событие:

— Прежде всего, это успех всего коллектива — каждого, кто трудился над объектом и понимал каких усилий и моральных, и физических стоило возведение обоих проектов в столь сжатые сроки. Действительно, приятно, когда твои старания оценивают на международном уровне заслуженные люди в архитектуре и дизайне, такие как Патрик Шумахер и Карим Рашид.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы победили на международном архитектурном конкурсе «Евразийская Премия». Проект «Олимпик Арены» в Минске занял первое место в номинации «Архитектура...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страшно, аж жуть! Как белорусы отпраздновали Хэллоуин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика