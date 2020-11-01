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Айтишника подозревают в поджогах машин в Солигорске

01.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский айтишник стал подозреваемым по делу о поджогах машин в Солигорске, пишет tut.by. В ночь с 21 на 22 октября возле здания Солигорской прокуратуры сгорело четыре автомобиля. Следственный комитет завел уголовное дело.




Айтишнику (зовут Василий) 30 лет, раньше он был военным, сейчас работает в ИТ-сфере.

По словам Василия, 21 октября он приехал в Солигорск по печальному поводу: на похороны бабушки.

— После похорон жена на нашей машине уехала в Минск, а я остался в Солигорске, чтобы еще немного побыть со своими близкими родственниками — тетей, братом, родителями. Мы все собрались в бабушкиной квартире, пообщались, — рассказывает мужчина про обстоятельства поездки.

Квартира находится более чем 2,5 км от здания прокуратуры, возле которого и подожгли автомобили. Василий утверждает: квартиру он не покидал, за все время только пару раз вышел с братом покурить, ночевал там же. Утром Василий с родственниками снова поехал на кладбище.

— Прямо с кладбища мы с братом поехали на его машине в Минск. В районе улицы Лермонтова заехали к знакомому брата. Это было около 12 часов. И когда звонили в домофон, нас уложили, как говорится, мордой в пол. Без предупреждений, без удостоверений. Брату только на короткое время разрешили подойти к машине. Они ее быстро осмотрели и разрешили закрыть. Машина так и осталась стоять там.

Мужчин привезли в Солигорское РОВД. Там Василия оформили как подозреваемого в совершении преступления по статье 339 ч. 3 Уголовного кодекса — особо злостное хулиганство. В квартире айтишника в Минске уже прошел обыск. Был изъяты два старых мобильных телефона и ноутбук супруги. Василий остается в статусе подозреваемого.
 
Теги: Минск
 
 
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Минский айтишник стал подозреваемым по делу о поджогах машин в Солигорске, пишет tut.by. В ночь с 21 на 22 октября возле здания Солигорской прокуратуры сгорело четыре...
 
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