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Ученые обнаружили новое смертельное заболевание

01.11.2020 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of Medicine.




Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание оканчивается летальным исходом.

Отмечается, что данная болезнь объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с данной болезнью. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.

Ранее ученые Рурского университета и Университета Фрайбурга в Германии определили, что самые ранние признаки болезни Альцгеймера, неизлечимой и смертельной формы старческого слабоумия, могут появиться в молодом возрасте, за десятилетия до начала заболевания. Как сообщается в их статье, признаки выражаются в нарушениях интуитивного ориентирования в пространстве.
 
 
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Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of...
 
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