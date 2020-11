Источник материала: Партизан

Ученые обнаружили новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Международная группа исследователей опубликовала свою научную работу в The New England Journal of Medicine.







Согласно информации специалистов, обнаруженная ими патология, которую вызывают генетические мутации, приводит к возникновению тромбов в организме человека. При этом в 40 процентах случаев заболевание оканчивается летальным исходом.

Отмечается, что данная болезнь объединяет в себе несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с данной болезнью. Однако ученые считают, что в действительности их может быть гораздо больше.

