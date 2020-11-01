«Это сигнал Путина другу Лукашенко, — делай, как я, пока мы спиной к спине, а дальше видно будет»









– Более восхитительной темы для говорящих голов на федеральных телеканалах придумать нынче трудно, – написал Дубнов. – Во-первых, это новый шаг в демократическом совершенствовании системы власти в России и еще одно доказательство того, что Путин за нее, власть, не держится.





Во-вторых, это сигнал другу Лукашенко, — делай, как я, пока мы спиной к спине, а дальше видно будет.





В-третьих, это дружеский сигнал партнеру Трампу, — я тебя одного не оставлю, раз ты уходишь, я тоже долго не задержусь, и так муторно вокруг, а тут еще с этим Байденом байда впереди…









И я понимаю президента, в ближнем около России кругу совсем от рук отбились, никто его не слушается, вразнос пошли.





Взять тот же Кыргызстан, вот что там учудили. Назначенный неделю с лишним назад председателем госкомитета нацбезопасности Ташиев через свою пресс-службу сообщил городу и миру, что информация о том, что он лично арестует и.о. президента Жапарова за назначение им советников, замешанных в коррупционных деяниях, ложная.





И действительно, как такое может быть правдой, если сам главный киргизский чекист является личным другом и.о.президента страны и получил свою должность из его рук?





А «если друг оказался вдруг и не друг…», так еще хуже — значит, еще один пламенный киргизский переворот… И в Кремле, и в президентском бункере опять ничего об этом не знали, ну как можно дальше в таких условиях работать…





Или возьмем войну в Карабахе. Вчера армянский премьер Пашинян обратился к Путину с просьбой о помощи. За Путина Пашиняну ответил российский МИД, — помощь окажем, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.





И вчера же президент Азербайджана Алиев заявил в интервью немецкому телевидению, что война идет «между Арменией и Азербайджаном». При этом в Баку называют военным преступлением армянские обстрелы азербайджанских городов, считая естественным азербайджанские обстрелы городов с армянским населением.





Столь же «внятной» выглядит логика президента Азербайджана, когда он отказывает третьим странам, имея в виду Россию, в праве вмешиваться в конфликт, а присутствие турецких F-16 на своих аэродромах объясняет совместными учениями с Турцией.





Согласитесь, ну как с этими партнерами иметь дело!... Практически, всех прав лишают…





А что делать с Лукашенко, ты с ним по по тиям, мирного Шойгу к нему посылаешь, он приятные тому слова произносит, осудил попытки Запада сменить власть в Беларуси, а тот рраз и разъярился, «пленных не берем… без рук останешься…».





И этот, вроде свой в доску, «мама такая хорошая, про паровоз поет…», так ведь тоже того и гляди, снова сдаст!





Про «пехотинца» своего, который маршалом себя возомнил, и говорить нечего, тут уже и не знаешь, как его в дембель отправить.





Нет, в таком разе лучше в сенаторы податься