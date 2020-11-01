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Великобритания вводит строгий карантин с 5 ноября

01.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Стремительный рост случаев заражения COVID-19 в Великобритании вынудил правительство ввести строгий карантин в стране с 5 ноября до 2 декабря, новые меры озвучил британский премьер Борис Джонсон.

По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны введенным, с той разницей, что не будут закрываться образовательные учреждения.

Будут закрыты:

  • бары, пабы, рестораны – они смогут работать только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой, организации сферы развлечений и досуга;
    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    Германия все же вводит карантин, хоть и ограниченный
  • все непродовольственные магазины и а также предприятия торговли, которые продают не жизненно важные товар, супермаркетам разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами не придется.

Будут запрещены:

  • любые встречи людей внутри помещений. Исключение – детские сады, школы, университеты и службы социальной помощи; оставаться на ночь в домах у других людей можно только если это необходимо по работе.
  • любые заграничные поездки,  исключение – служебные; поездки внутри страны также не рекомендованы, исключение – также для рабочих командировок.

Жителям страны настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом. При этом прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются, а напротив – приветствуются. 

Разрешено работать:

  • промышленному производству, строительной сфере и судам;
    © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL
    Франция снова вводит общенациональный карантин
  • школам и университетам – с соблюдением мер безопасности;
  • храмам – только для проведения частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

Полный свод правил будет обнародован во вторник, затем, как ожидается, его в среду утвердит парламент, таким образом с полуночи четверга новые меры могут вступить в силу. После 2 декабря правительство планирует проанализировать их эффективность, если количество заражений снизится, некоторые ограничения могут быть смягчены.

 
Теги: Минск
 
 
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Жителям страны настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.
 
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