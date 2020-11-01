Великобритания вводит строгий карантин с 5 ноября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Стремительный рост случаев заражения COVID-19 в Великобритании вынудил правительство ввести строгий карантин в стране с 5 ноября до 2 декабря, новые меры озвучил британский премьер Борис Джонсон.

По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны введенным, с той разницей, что не будут закрываться образовательные учреждения.

Будут закрыты:

бары, пабы, рестораны – они смогут работать только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой, организации сферы развлечений и досуга; © REUTERS / KAI PFAFFENBACH Германия все же вводит карантин, хоть и ограниченный

все непродовольственные магазины и а также предприятия торговли, которые продают не жизненно важные товар, супермаркетам разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами не придется.

Будут запрещены:

любые встречи людей внутри помещений. Исключение – детские сады, школы, университеты и службы социальной помощи; оставаться на ночь в домах у других людей можно только если это необходимо по работе.

любые заграничные поездки, исключение – служебные; поездки внутри страны также не рекомендованы, исключение – также для рабочих командировок.

Жителям страны настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом. При этом прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются, а напротив – приветствуются.

Разрешено работать:

промышленному производству, строительной сфере и судам; © REUTERS / PASCAL ROSSIGNOL Франция снова вводит общенациональный карантин

школам и университетам – с соблюдением мер безопасности;

храмам – только для проведения частных и одиночных молитв, службы проводиться не будут.

Полный свод правил будет обнародован во вторник, затем, как ожидается, его в среду утвердит парламент, таким образом с полуночи четверга новые меры могут вступить в силу. После 2 декабря правительство планирует проанализировать их эффективность, если количество заражений снизится, некоторые ограничения могут быть смягчены.