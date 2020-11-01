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Великобритания вводит строгий карантин с 5 ноября
01.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Стремительный рост случаев заражения COVID-19 в Великобритании вынудил правительство ввести строгий карантин в стране с 5 ноября до 2 декабря, новые меры озвучил британский премьер Борис Джонсон.
По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны введенным, с той разницей, что не будут закрываться образовательные учреждения.
Будут закрыты:
Будут запрещены:
Жителям страны настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом. При этом прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе не запрещаются, а напротив – приветствуются.
Разрешено работать:
Полный свод правил будет обнародован во вторник, затем, как ожидается, его в среду утвердит парламент, таким образом с полуночи четверга новые меры могут вступить в силу. После 2 декабря правительство планирует проанализировать их эффективность, если количество заражений снизится, некоторые ограничения могут быть смягчены.
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Жителям страны настоятельно рекомендовано оставаться дома и работать удаленно, отказаться от любых поездок, не пользоваться общественным транспортом.
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