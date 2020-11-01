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К Антарктиде спустя 200 лет. Что об Антарктике узнала новая экспедиция?
01.11.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Зачем отправлять новую экспедицию к Антарктиде? Что сейчас происходит с шестым континентом Земли, почему какие-то острова пришлось вновь наносить на карту, а магнитный полюс регулярно приходится ловить?
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28 января 1820 года русские моряки открыли Антарктиду. Прошло 200 лет, но даже этого времени не хватило, чтобы основательно изучить южный материк.
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