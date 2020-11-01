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Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику

01.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Воскресенье в Минске начинается с уже обычных новостей: в город с утра стягивают спецтехнику. Вчера, напомним, в центре столицы прошел объединенный женский марш и шествие людей с «неограниченными возможностями». Как пройдет воскресенье, пока сказать сложно. Мы будем следить за развитием событий.

Это видео утреннего воскресного Минска от наших читателей.

А это уже фото спецтехники в городе.

Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику
Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику

Читатели пишут, что, когда спецтехника ехала по проспекту Независимости в районе Уручья, возле проезжей части ее приветствовали три человека с красно-зелеными флагами.

Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику

И еще одно видео читателя: «Рубежи» едут по МКАД. По словам человека, приславшего видео в редакцию, чуть раньше проехали БТРы.

 

(будет дополнено)

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Воскресенье в Минске начинается с уже обычных новостей: в город с утра стягивают спецтехнику. Вчера, напомним, в центре столицы прошел объединенный женский марш и...
 
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