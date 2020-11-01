Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику

Источник материала: Onliner Воскресенье в Минске начинается с уже обычных новостей: в город с утра стягивают спецтехнику. Вчера, напомним, в центре столицы прошел объединенный женский марш и шествие людей с «неограниченными возможностями». Как пройдет воскресенье, пока сказать сложно. Мы будем следить за развитием событий.

Это видео утреннего воскресного Минска от наших читателей.

А это уже фото спецтехники в городе.









Читатели пишут, что, когда спецтехника ехала по проспекту Независимости в районе Уручья, возле проезжей части ее приветствовали три человека с красно-зелеными флагами.





И еще одно видео читателя: «Рубежи» едут по МКАД. По словам человека, приславшего видео в редакцию, чуть раньше проехали БТРы.

(будет дополнено)