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Воскресенье в городе. В Минск стягивают спецтехнику
Источник материала: Onliner
Воскресенье в Минске начинается с уже обычных новостей: в город с утра стягивают спецтехнику. Вчера, напомним, в центре столицы прошел объединенный женский марш и шествие людей с «неограниченными возможностями». Как пройдет воскресенье, пока сказать сложно. Мы будем следить за развитием событий.
Это видео утреннего воскресного Минска от наших читателей.
А это уже фото спецтехники в городе.
Читатели пишут, что, когда спецтехника ехала по проспекту Независимости в районе Уручья, возле проезжей части ее приветствовали три человека с красно-зелеными флагами.
И еще одно видео читателя: «Рубежи» едут по МКАД. По словам человека, приславшего видео в редакцию, чуть раньше проехали БТРы.
(будет дополнено)
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Воскресенье в Минске начинается с уже обычных новостей: в город с утра стягивают спецтехнику. Вчера, напомним, в центре столицы прошел объединенный женский марш и...
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