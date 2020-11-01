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Страшно, аж жуть! Как белорусы отпраздновали Хэллоуин

01.11.2020 10:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечали Хэллоуин — праздник, на который принято наряжаться нечистью, самая страшная ночь года. Сейчас белорусы много шутят о том, что они Хэллоуин не отмечают, а живут в нем. Но все равно на праздник нарядились. День всех святых отмечали в тусовочных районах, дома и, конечно же, во дворах. Показываем, как это происходило накануне.

Для начала наша Instagram-подборка. Можете оценить, какие мощные костюмы белорусы придумали себе на Хэллоуин. Спойлер: в галерее есть котики.

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В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечали Хэллоуин — праздник, на который принято наряжаться нечистью, самая страшная ночь года. Сейчас белорусы много...
 
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