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Нацбанк - про отток вкладов, падение рубля, разогнавшуюся инфляцию, девальвационные ожидания
Источник материала: Tut.by
В Нацбанке
Как COVID-19 и общественно-политическая ситуация влияют на инфляционные и девальвационные ожидания
Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике.
«Это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе как со
Почему упал розничный товарооборот
Потребительский спрос в третьем квартале оставался слабым. Розничный товарооборот в годовом выражении вырос на 1,9% при сокращении на 2,1% во втором квартале. Его положительной динамике способствовало завершение первой волны распространения короновирусной инфекции.
Слабый потребительский спрос также был обусловлен замедлением потребительского кредитования. Его годовой прирост в реальном выражении составил 7,8%, в во втором квартале — 15,7%.
Про ситуацию на валютном рынке и с депозитами и кредитами
Ситуация на валютном и депозитно-кредитном рынках складывалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов, уточняет регулятор.
«На фоне усиления девальвационных ожиданий в третьем квартале со стороны населения и субъектов хозяйствования сформировался повышенный чистый спрос на валюту, — отмечают в Нацбанке. — Это привело к ослаблению белорусского рубля и способствовало увеличению его недооцененности. В среднем за третий квартал ослабление белорусского рубля к доллару США составило 2,8%, к евро — 9,2%, к российскому рублю — 1,2%».
На депозитном рынке в третьем квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения.
«Снижение срочных рублевых депозитов физических лиц в среднем за сентябрь составило 2,1% в годовом выражении против прироста 14,7% в июне. Отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20% в годовом выражении против 8% в июне, — уточняют в Нацбанке. — Это отразилось на структуре широкой денежной массы. Доля рублевой составляющей в сентябре составила 39,2% (42,3% в июне). В годовом выражении прирост средней широкой денежной массы в сентябре составил 11,8%. В основном прирост был обеспечен за счет курсового фактора.
При этом банки отреагировали повышением ставок на депозиты.
«На кредитном рынке в третьем квартале на фоне усиления девальвационных и инфляционных ожиданий наблюдался рост рублевого кредитования субъектов
Про ускорившуюся годовую инфляцию
Регулятор отмечает, что в июле-сентябре рост цен ускорился в основном из-за базовой инфляции (она отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов). Также сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. «В сентябре их прирост составил 21,4%. Ускорение роста цен наблюдалось на большинство видов овощей, включая картофель», — отмечает регулятор.
В июле-сентябре сохранялось дезинфляционное влияние со стороны снижения цен импорта. Ослабление белорусского рубля ко всем основным валютам обусловило ускорение роста цен производителей.
Вместе с тем значимое ослабление белорусского рубля в августе привело к росту потребительских цен на импортируемые товары, а также ускорению роста цен производителей промышленной продукции как на товары производственно-технического назначения, так и потребительские товары.
Наиболее высокими темпами в годовом выражении увеличивались цены
«В сфере сельского хозяйства рост цен производителей несколько замедлился, что
В Нацбанке уточняют, что наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили), услуги воздушного транспорта. В продовольственном сегменте основной вклад в прирост цен обеспечили удорожание мясной и рыбной продукции.
«Вместе с тем сдерживающее влияние на базовую инфляцию оказали меры
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В Нацбанке пояснили, почему в июле-сентябре разогналась годовая инфляция, почему выросли девальвационные ожидания, что происходило на валютном и...
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