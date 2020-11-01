Нацбанк - про отток вкладов, падение рубля, разогнавшуюся инфляцию, девальвационные ожидания

Источник материала: Tut.by

В Нацбанке пояснили , почему в июле-сентябре разогналась годовая инфляция, почему выросли девальвационные ожидания, что происходило на валютном и кредитно-депозитном рынках. Регулятор также рассказал, как COVID-19 и общественно-политическая ситуация влияют на инфляционные и девальвационные ожидания.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как COVID-19 и общественно-политическая ситуация влияют на инфляционные и девальвационные ожидания

Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии COVID-19, а также сложившаяся во второй половине отчетного квартала общественно-политическая ситуация обусловили рост инфляционных и девальвационных ожиданий в экономике.

«Это привело к повышенному спросу на иностранную валюту в августе как со

стороны предприятий, так и со стороны населения. В результате сформировавшегося на внутреннем валютном рынке давления произошло ослабление белорусского рубля, что отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка», — отмечают Нацбанке.

Почему упал розничный товарооборот

Потребительский спрос в третьем квартале оставался слабым. Розничный товарооборот в годовом выражении вырос на 1,9% при сокращении на 2,1% во втором квартале. Его положительной динамике способствовало завершение первой волны распространения короновирусной инфекции.

Слабый потребительский спрос также был обусловлен замедлением потребительского кредитования. Его годовой прирост в реальном выражении составил 7,8%, в во втором квартале — 15,7%.

Про ситуацию на валютном рынке и с депозитами и кредитами

Ситуация на валютном и депозитно-кредитном рынках складывалась под влиянием внутренних неблагоприятных факторов, уточняет регулятор.

«На фоне усиления девальвационных ожиданий в третьем квартале со стороны населения и субъектов хозяйствования сформировался повышенный чистый спрос на валюту, — отмечают в Нацбанке. — Это привело к ослаблению белорусского рубля и способствовало увеличению его недооцененности. В среднем за третий квартал ослабление белорусского рубля к доллару США составило 2,8%, к евро — 9,2%, к российскому рублю — 1,2%».

На депозитном рынке в третьем квартале усилился отток рублевых и валютных сбережений населения.

«Снижение срочных рублевых депозитов физических лиц в среднем за сентябрь составило 2,1% в годовом выражении против прироста 14,7% в июне. Отток срочных валютных депозитов населения в среднем в сентябре составил 20% в годовом выражении против 8% в июне, — уточняют в Нацбанке. — Это отразилось на структуре широкой денежной массы. Доля рублевой составляющей в сентябре составила 39,2% (42,3% в июне). В годовом выражении прирост средней широкой денежной массы в сентябре составил 11,8%. В основном прирост был обеспечен за счет курсового фактора.

При этом банки отреагировали повышением ставок на депозиты.

«На кредитном рынке в третьем квартале на фоне усиления девальвационных и инфляционных ожиданий наблюдался рост рублевого кредитования субъектов

хозяйствования, сформированный в большей степени в августе. При этом в сентябре отмечалось снижение темпов кредитования», — уточняют в Нацбанке.

Про ускорившуюся годовую инфляцию

Регулятор отмечает, что в июле-сентябре рост цен ускорился в основном из-за базовой инфляции (она отражает динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов). Также сохранялись высокие годовые темпы роста цен на плодоовощную продукцию. «В сентябре их прирост составил 21,4%. Ускорение роста цен наблюдалось на большинство видов овощей, включая картофель», — отмечает регулятор.

В июле-сентябре сохранялось дезинфляционное влияние со стороны снижения цен импорта. Ослабление белорусского рубля ко всем основным валютам обусловило ускорение роста цен производителей.

Вместе с тем значимое ослабление белорусского рубля в августе привело к росту потребительских цен на импортируемые товары, а также ускорению роста цен производителей промышленной продукции как на товары производственно-технического назначения, так и потребительские товары.

Наиболее высокими темпами в годовом выражении увеличивались цены

производителей транспортных средств и оборудования, продуктов нефтепереработки, электрооборудования и фармацевтических изделий.

«В сфере сельского хозяйства рост цен производителей несколько замедлился, что

связано с формированием благоприятных погодных условий. Вместе с тем цены на ряд

товаров по-прежнему росли опережающими ИПЦ темпами (зерновые культуры, куры

мясо-яичных и мясных пород, крупный рогатый скот молочных пород, молоко сырое коровье), — рассказывает регулятор.

В Нацбанке уточняют, что наблюдался значимый рост цен на импортируемые товары, а также услуги, стоимость которых зависит от курсового фактора. Так, подорожали большинство непродовольственных товаров (электротовары, телевизоры, строительные материалы, автомобили), услуги воздушного транспорта. В продовольственном сегменте основной вклад в прирост цен обеспечили удорожание мясной и рыбной продукции.

«Вместе с тем сдерживающее влияние на базовую инфляцию оказали меры

косвенного ценового регулирования. В целях недопущения необоснованно

завышенного роста цен в организациях торговли правительством было принято

решение о продлении регулирования торговых надбавок на реализуемые социально значимые товары», — поясняет регулятор.