«Если ты мужик, должен рожать». Меня задержали на марше инвалидов и обнулили телефон до заводских настроек

Источник материала: KYKY

На свободу вышел правозащитник Олег Граблевский. Его задержали 15 октября на первом марше людей с инвалидностью, на который он пришел, чтобы следить, выполняются ли права участников.

Олег смог пробыть на марше всего час. Затем из микроавтобуса на него «выпрыгнули два или три человека в черном», ударили по ногам, отобрали телефон и деньги, и повезли в РУВД со словами: «Мы задержали координатора». По информации «Весны» рассказываем, что было дальше.

В московском РУВД Олега отвели в актовый зал, позже на разговор к нему пришел человек к штатском: «Он говорил: «Вы на самое святое посягнули – на инвалидов». Говорил, что я – координатор, и что я должен во всем сознаться, причем сделать это на камеру БТ. Я воспринимал эти угрозы как реальные и поэтому не вступал с ним в дискуссию. Его монолог продолжался около 20 минут. Он говорил: «Если ты мужик и у тебя хорошая сперма, то ты должен рожать детей, а не заниматься такими вещами, как выводить на улицу инвалидов», – вспоминает Олег.

Следующими на разговор к Олегу пришли предположительно четыре офицера (у них на погонах были звезды). Они задавали ему однотипные вопросы вроде «Вы понимаете, за что вас задержали?», «Как вы осуществляли координацию действий?», «Ваша фамилия и где вы живете?». И требовали у Олега сказать пароль от телефона. «Я сказал им, что я не понимаю, было ли это какое-то задержание, потому что меня просто похитили с улицы какие-то люди в черной одежде и балаклавах», — рассказывает Граблевский.

Олега допрашивали около пяти часов. Люди, которые с ним беседовали, менялись примерно шесть раз – с ним говорили и мужчины, и женщины. Все задавали одни и те же вопросы про координацию марша. «В какой-то момент я оказался в кабинете оперативников.

Вся их работа заключалась в том, что они перепечатывали с распечаток (видно каких-то других людей) из телеграмм-каналов информацию в компьютер», – рассказывает Олег, уточняя, что ему вообще никто не представлялся.

Потом к Олегу пришел очередной неизвестный человек (возможно, следователь) и принес толстую папку со словами: «Ну все, мы все сделали, ознакомься и подпиши. И видишь, ты нас обманываешь, а мы тебя не обманываем». Олег перевернул одну страницу и сделал замечание на то, что его не ознакомили с его правами, как это предусмотрено административным процессом, до того, как осуществлять процессуальные действия. «На это он мне ответил: «Ну все, тебе п***ц», – вырвал папку у меня из рук и вышел. И все, больше я не знал, в чем меня обвиняли и что было в этих бумагах вплоть до самого суда».

Также у Граблевского еще раз потребовали пароль от его мобильника, но он вновь отказался. «На это мне сказали: «Тогда мы разобьем его!». На что я ответил: «Пожалуйста, но вы будете отвечать за это и за все, что вы здесь сделали». В итоге пришел какой-то человек, поковырялся в моем телефоне – и сказал: «Мы [случайно] его обнулили до заводских настроек... Извини».