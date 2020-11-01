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Армения обвинила Азербайджан в использовании фосфорных бомб. В Баку говорят о провокации
Источник материала: Партизан
Азербайджан использует фосфорные бомбы в Нагорном Карабахе, из-за чего горят окружающие леса. Об этом заявил защитник прав человека в Армении Арман Татоян.
Также в Армении заявляют, что в этих лесах прячется мирное население, а рядом находятся гражданские поселения. С таким же обвинением выступил обмудсмен НКР.
Видео взрывов фосфорных бомб распространяются на Youtube, но по ним сложно понять, когда и где они были сделаны.
Азербайджанская сторона заявляет, что фосфорные грузы доставила Армения для уничтожения азербайджанских солдат и дезинформации.
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Азербайджан использует фосфорные бомбы в Нагорном Карабахе, из-за чего горят окружающие леса. Об этом заявил защитник прав человека в Армении Арман Татоян.
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