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Армения обвинила Азербайджан в использовании фосфорных бомб. В Баку говорят о провокации

01.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Азербайджан использует фосфорные бомбы в Нагорном Карабахе, из-за чего горят окружающие леса. Об этом заявил защитник прав человека в Армении Арман Татоян.


Также в Армении заявляют, что в этих лесах прячется мирное население, а рядом находятся гражданские поселения. С таким же обвинением выступил обмудсмен НКР. 

Видео взрывов фосфорных бомб распространяются на Youtube, но по ним сложно понять, когда и где они были сделаны. 

Азербайджанская сторона заявляет, что фосфорные грузы доставила Армения для уничтожения азербайджанских солдат и дезинформации.
 
 
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Азербайджан использует фосфорные бомбы в Нагорном Карабахе, из-за чего горят окружающие леса. Об этом заявил защитник прав человека в Армении Арман Татоян.
 
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