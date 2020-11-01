Армения обвинила Азербайджан в использовании фосфорных бомб. В Баку говорят о провокации





Также в Армении заявляют, что в этих лесах прячется мирное население, а рядом находятся гражданские поселения. С таким же обвинением выступил обмудсмен НКР.





Видео взрывов фосфорных бомб распространяются на Youtube, но по ним сложно понять, когда и где они были сделаны.