ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саакашвили не планирует становиться премьером Грузии

01.11.2020 11:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается становиться премьером Грузии.



Об этом он сказал в эфире телекомпании «Мтавари архи».

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни», - сказал он.

Примечательно, что раньше представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» предложили кандидатуру Саакашвили на должность премьера. До этого Саакашвили говорил, что готов занять должность главы правительства всего на два года, «чтобы поставить Грузию на путь развития».

На прошедших вчера в Грузии местных выборах партия Саакашвили в ряде регионов заняла первое место. А в целом по стране -- второе, уступив только правящей партии "Грузинская мечта".  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не собирается становиться премьером Грузии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк - про отток вкладов, падение рубля, разогнавшуюся инфляцию, девальвационные ожидания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика