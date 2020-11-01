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Уволили двух работников Горецких очистных сооружений, которые выступили за новые выборы и осудили насилие в стране

01.11.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Работников Горецких очистных сооружений Валерия Пасикова и Александра Касуху уволили «по соглашению сторон».

Уволили двух работников Горецких очистных сооружений, которые выступили за новые выборы и осудили насилие в стране

Но сами они считают, что поводом для прекращения с ними трудовых отношений стало видеообращение с поддержкой соотечественников, которые отстаивают свои права, добиваются проведения новых президентских выборов и осуждают насилие, сообщает БелаПАН.

28 октября обращение сотрудников предприятия Горецкий районный суд квалифицировал как несанкционированное пикетирование и оштрафовал Пасикова и Касуху. Их коллег Валентина Баса и Сергея Крушева, которые также участвовали в записи видео, осудили на 7 и 15 суток административного ареста. Работников задержали накануне, когда видео растиражировали независимые медиа и социальные сети.

Как рассказывают Пасиков и Касуха, уволили их 30 октября. Перед этим с ними разбиралось начальство. Из бесед мужчины поняли, что инициатива о прекращении трудовых отношений с ними исходит от руководства области.

Шестидесятилетний Валерий Пасиков на очистных сооружениях проработал оператором насосных установок 10 лет. Собирался через два года на пенсию. По его словам, увольнение за политику равнозначно получению «волчьего билета», в Горках ему работы не найти.

«Из бесед я понял, что на всех нас будет стоять черная метка, — отметил он. — Перед записью видео своим товарищам сказал, что мы подписываем обходные листы. Мы осознавали последствия. С теми, кто сейчас сидит, обойдутся так же, как только их выпустят».

 
 
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Работников Горецких очистных сооружений Валерия Пасикова и Александра Касуху уволили «по соглашению сторон».
 
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