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«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси»

01.11.2020 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала работников предприятия «Гродно Азот».

«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси»

В своем обращении к работникам этого предприятия она отметила, что «весной белорусы всей страной собирали помощь врачам, чтобы они могли спасать белорусов. Сейчас народ готов помогать вам, дорогой «Гродно Азот», потому что ваш подвиг помогает всем нам приблизить жизнь в новой Беларуси».

По ее словам, в этой стране никто не будет считать, что профессионала можно заменить любым прохожим; никто не будет шантажировать контрактами; никто не назовет самозванцами за то, что человек выражает свое мнение.

«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси. Они делают вид, что забастовки нет. Но они боятся ее, боятся вашей силы — и поэтому запугивают вас. Помните: правда на вашей стороне. Народ Беларуси, фонды солидарности и я на вашей стороне. Благодаря вашей смелости всё новые и новые люди вступают в забастовку на других заводах и предприятиях, выходят на марши, поддерживают друг друга. Никто не оставит вас в беде, потому что для всех нас работники «Гродно Азот» — герои, которые каждым своим поступком ускоряют нашу долгожданную общую победу», — подчеркнула Тихановская.

 
Теги: Гродно
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала работников предприятия «Гродно Азот».
 
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