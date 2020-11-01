«Все мы знаем, кто настоящие самозванцы в Беларуси»

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская поддержала работников предприятия «Гродно Азот».





В своем обращении к работникам этого предприятия она отметила, что «весной белорусы всей страной собирали помощь врачам, чтобы они могли спасать белорусов. Сейчас народ готов помогать вам, дорогой «Гродно Азот», потому что ваш подвиг помогает всем нам приблизить жизнь в новой Беларуси».

По ее словам, в этой стране никто не будет считать, что профессионала можно заменить любым прохожим; никто не будет шантажировать контрактами; никто не назовет самозванцами за то, что человек выражает свое мнение.