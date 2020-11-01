Что меняется в Беларуси с 1 ноября

Naviny.by собрали основные изменения, которые вступают в силу 1 ноября 2020 года.





Ограничивается въезд на территорию Беларуси

1 ноября Беларусь закрыла границу на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных станциях, в речных портах.

Решение принято Советом министров для предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19. Срок действия запрета на въезд не указан.

Ограничения не распространяются на лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск.

Также ограничение не распространяется на:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

глав и членов официальных делегаций;

иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси;

иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Беларуси;

иностранцев, следующих в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан России, следующих транзитом через территорию Беларуси в РФ;

иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Беларуси.

Вырастет бюджет прожиточного минимума

Новый БПМ в среднем на душу населения с 1 ноября равен 258,11 рубля.

Это на 2,01 рубля (0,8%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 августа 2020 года.

БПМ также устанавливается по основным социально-демографическим группам.

Для трудоспособного населения он утвержден в размере 285,68 рубля (рост на 0,64 рубля), для пенсионеров — 195,15 рубля (рост на 1,23 рубля), студентов — 248,6 рубля (рост на 1,88 рубля).

Для детей в возрасте до трех лет БПМ составит 165,18 рубля (рост на 4,39 рубля), от 3 до 6 лет — 228,85 рубля (рост на 4,15 рубля), от 6 до 18 лет — 278,16 рубля (рост на 3,68 рубля).

Новые размеры БПМ будут действовать по 31 января 2021 года.

Справка: Бюджет прожиточного минимума — это показатель, с помощью которого определяется уровень жизни. От размера БПМ также зависит величина многих социальных выплат (пенсий, пособий и т.д.)

Увеличатся минимальные потребительские бюджеты

С 1 ноября МПБ на одного члена семьи из четырех человек в расчете на один месяц составит 419,78 рубля.

Это на 6,68 рубля (1,6%) больше, чем старый норматив, который действовал с 1 августа 2020 года.

Кроме того, установлены среднедушевые МПБ молодой семьи из трех человек — 450,43 рубля (рост на 3,46 рубля), трудоспособного населения — 528,3 рубля (рост на 6,17 рубля), пенсионеров — 410,1 рубля (рост на 5,58 рубля).

Для детей в возрасте до трех лет МПБ составит 352,55 рубля (рост на 8,3 рубля), от 3 до 6 лет — 448,14 рубля (рост на 0,84 рубля), от 6 до 18 лет — 457,49 рубля (рост на 8,21 рубля).

Справка. Минимальный потребительский бюджет — это расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Новые размеры МПБ, как и БПМ, будут действовать по 31 января 2021 года.

Повышаются социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам

Перерасчет сделан в связи с изменением БПМ. Все эти выплаты, как и другие, увеличиваются соразмерно росту БПМ на 0,8%.

Социальные пенсии назначаются, если гражданин по каким-либо причинам не получает трудовую пенсию.

Справка. Социальная пенсия инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, равна 110% БПМ, инвалидам с детства II группы — 95%, инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца — 85%, инвалидам III группы — 75%, лицам в возрасте старше общеустановленного пенсионного возраста — 50% БПМ.

Детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой группы — 80% БПМ, второй — 85%, третьей — 95%, четвертой — 110%.

Минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) составляет 25% БПМ.

Так, с 1 ноября социальные пенсии увеличатся для:

- инвалидов I группы, в том числе инвалидов с детства, — до 283,92 рубля (рост на 2,21 рубля по сравнению с августом 2020 года);

- инвалидов с детства II группы — 245,2 рубля (рост на 1,9 рубля);

- инвалидов II группы (кроме инвалидов с детства), детей в случае потери кормильца на каждого ребенка — 219,39 рубля (рост на 1,7 рубля);

- инвалидов III группы — 193,58 рубля (рост на 1,5 рубля);

- лиц старше пенсионного возраста — 129,06 рубля (рост на 1,01 рубля);

- детей-инвалидов в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья — от 206,49 до 283,92 рубля (рост на 1,61–2,21 рубля).

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста (в случае ухода за одним таким человеком), вырастет до 258,11 рубля (рост на 2,01 рубля) и до 309,73 рубля (рост на 2,41 рубля), если уход осуществляется за двумя и более людьми.

Ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в ноябре для людей в возрасте 80 лет и старше составит 64,53 рубля (рост на 0,5 рубля), в возрасте от 75 до 80 лет — 48,4 рубля (рост на 0,38 рубля).

Надбавка для инвалидов I группы составит 64,53 рубля (рост на 0,5 рубля), пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, — 32,27 (рост на 0,25 рубля).

Новые выплаты в ноябре ждут и других получателей. В том числе Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей.

Увеличиваются детские пособия

Размеры госпособий семьям, которые воспитывают детей, тоже вырастут в связи с увеличением БПМ — на 0,8%.

Так, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или 2581,1 рубля (рост на 20,1 рубля), при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или 3613,54 рубля (рост на 28,14 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, равно 100% БПМ, или 258,11 рубля (рост на 2,01 рубля).

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет (ежемесячное) равно 50% БПМ, или 129,06 рубля (рост на 1,01 рубля).

Ежемесячное пособие семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством: на ребенка-инвалида — 70% БПМ, или 180,68 рубля (рост на 1,41 рубля), на других детей в семье — 50% БПМ, или 129,06 рубля (рост на 1,01 рубля).

Новые размеры выплат будут действовать до 31 января 2021 года.

Обо всех повышениях можно узнать из нового перечня на сайте Минтруда.

В ноябре остались прежними ежемесячные пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Эти пособия в Беларуси пересчитывают дважды в год (с 1 февраля и с 1 августа) в связи с ростом среднемесячной заработной платы за предшествующий квартал.

Суммы этих пособий останутся неизменными до 1 февраля 2021 года.

Операторы связи меняют тарифы

В ноябре белорусские операторы связи пересматривают стоимость некоторых видов услуг.

Так, МТС с 1 ноября повышает тарифы на 4%. Подорожают в том числе абонентская плата, голосовые вызовы, мобильная передача данных.

Полностью новые цены указаны здесь .

Вместе с тем МТС с 1 ноября снижает тарифы на голосовой роуминг на территории России. Изменится стоимость входящих и исходящих вызовов, тогда как цены на SMS и интернет-трафик останутся прежними.

Стоимость входящих звонков во время пребывания абонента МТС в России составит 0,11 рубля за минуту, а цена исходящих вызовов в Беларусь при нахождении в роуминге в России — 0,22 рубля за минуту.

Снижение стоимости звонков распространяется на всех без исключения абонентов МТС.

Компания life:) также снижает с 1 ноября тарифы на роуминг в России.

Так, входящий звонок во время пребывания абонента в России будет стоить теперь 0,11 рубля за минуту, а исходящий звонок в Беларусь — 0,27 рубля за минуту. Исходящие SMS обойдутся в 0,09 рубля за минуту.

Подробнее об этом можно узнать здесь .

Цены поднимает и компания А1. С 4 ноября размер абонентских плат на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера белорусских абонентов, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для граждан увеличатся от 3,06% до 4%.

Изменение стоимости затронет и другие услуги, в том числе роуминг.

Новые цены на услуги мобильной связи приведены на сайте компании, как и на услуги фиксированной связи.

Вырастет цена сигарет

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия, то есть каждый месяц поднимать цены на свою продукцию.

Своим правом поднимать цены в ноябре не воспользовались только компании «Интер Тобакко» и «Энерго-Оил».

Гродненская табачная фабрика «Неман» решила на 5–10 копеек увеличить стоимость некоторых видов Pall Mall и Rothmans.

«Табак-инвест» сделает дороже отдельные виды «Короны» (на 4–15 копеек), «Форт» (на 3–6 копеек), LD Club Lounge и Monte Carlo (на 5 копеек).

На 5–10 копеек вырастут в цене некоторые виды Camel, на 10 копеек — Winston.

«Беларусьторг» на 5 копеек увеличит в ноябре стоимость Rothmans (Demi Mix, Demi Mix 3 in 1).

По традиции, в продаже появятся новые марки сигарет.

Это Camel Studio Exotic Crush (по 2,5 рубля за пачку) и Pall Mall Nano Blue (по 2,55 рубля).

Во второй части обзора — о других ноябрьских изменениях и новостях.

Истекает срок уплаты налога на недвижимость и земельного налога

Граждане, которые платят имущественные налоги, должны в ноябре уплатить налог на недвижимость и земельный налог за 2020 год.

Поскольку срок уплаты (15 ноября) в этом году приходится на выходной день, то он переносится на ближайший рабочий день, который следует за ним — 16 ноября.

Если плательщик по каким-либо причинам не получит извещения на уплату земельного налога и налога на недвижимость, ему нужно обратиться в налоговый орган, чтобы уточнить все вопросы.

Причем обращаться нужно в налоговую службу по месту нахождения объекта недвижимости, в том числе земельного участка.

О том, как именно нужно платить эти налоги и какие штрафы грозят тем, кто этого не сделает, Naviny.by уже рассказывали .

Расширен список получателей бесплатных лекарств

Правительство расширило перечень заболеваний, которые дают право гражданам на бесплатное обеспечение лекарствами.

В этот перечень с 20 ноября внесены гликогенозы и врожденный ихтиоз.

Также определен порядок бесплатного и льготного обеспечения лекарствами и перевязочными материалами для отдельных категорий граждан.

Изменения внесены и в форму рецепта врача для выписки лекарств на льготных условиях, в том числе бесплатно.

В частности, изменен вариант указания срока действия рецепта — с 2 месяцев на 60 дней.

Столичные автостоянки повышают цены

В Минске с 1 ноября повышаются тарифы на услуги парковки объединения «Гаражи, автостоянки и парковки». Об этом сообщается на сайте организации.

Так, месячный тариф по хранению транспортного средства с допустимой максимальной массой до 3,5 тонны включительно (легковой автомобиль, вагон легковой) для физических лиц (за исключением автостоянок №№ 15 и 92), устанавливается в размере 40 рублей.

Месячный тариф по хранению велосипедов для граждан составит 5 рублей.

Продлена приостановка рейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку

Авиакомпания «Белавиа» продляет приостановку рейсов в Ригу, Таллинн и Ларнаку (Кипр) до 14 ноября.

Вместе с тем с 1 ноября должны возобновиться полеты во все пункты Грузии, а со 2 ноября — в Ашхабад (Туркмения).

Вернуть деньги на отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты, отмечает «Белавиа».

Кроме того, национальный авиаперевозчик сообщает, что 6 ноября выполнит первый рейс в новый аэропорт на территории Германии — Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER).

Этот аэропорт, который открылся 31 октября, находится в 28 километрах от центра Берлина, сюда ходят поезда городских электричек.

До этого времени рейсы «Белавиа» из Минска выполнялись в аэропорт Берлин-Шенефельд.

Начинает действовать договор о пенсионном обеспечении с Молдовой

С 1 ноября вступает в силу соглашение о социальном обеспечении, которое заключили Беларусь и Молдова.

Документ распространяется на граждан, которые проживают и работают (работали) на территории Беларуси и Молдовы.

Две страны договорились назначать и выплачивать пенсию за периоды стажа работы, приобретенные на их территории после 31 декабря 1991 года.

За периоды стажа работы по 31 декабря 1991 года на территории бывшего СССР, в том числе Белорусской ССР и Молдавской ССР, пенсию будет назначать и выплачивать государство, на территории которого гражданин постоянно проживает в момент обращения за пенсией.

Пенсия будет выплачиваться на территории страны, где живет пенсионер, в валюте этого государства.

Некоторые белорусские чиновники «на местах» уже дали подробные разъяснения насчет этого соглашения и того, как оно будет работать.

Наша страна заключила договоры в области социального (пенсионного) обеспечения в том числе с Литвой, Латвией, Эстонией, Россией, Чехией, Польшей, Азербайджаном.

Запрещается лов сома и сига

Запрет на лов чудского сига и европейского сома вводится с 1 ноября.

В Государственной инспекции охраны животного и растительного мира пояснили , с чем связан запрет.

Как выясняется, у сига сейчас начинается нерест, а сом залегает на зимовку, что делает его легкой добычей.

Запрет на ловлю сига продлится по 15 декабря 2020 года, а сома — по 31 марта 2021 года.

Белорусы, которые нарушат запрет, заплатят крупный денежный штраф.