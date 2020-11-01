Усик единогласным решением судей победил Чисору

Источник материала: Tut.by

Перешедший в тяжелый вес украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору.



Reuters

Победа была одержана единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе.

Следующий бой он проведет против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Этот поединок состоится 12 декабря в Лондоне.