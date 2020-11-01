|
Усик единогласным решением судей победил Чисору
Источник материала: Tut.by
Перешедший в тяжелый вес украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору.
Победа была одержана единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.
Таким образом, Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе.
Следующий бой он проведет против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Этот поединок состоится 12 декабря в Лондоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перешедший в тяжелый вес украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)