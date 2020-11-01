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Усик единогласным решением судей победил Чисору

01.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перешедший в тяжелый вес украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору.


Reuters

Победа была одержана единогласным решением судей: 117-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Усик стал официальным претендентом на титул WBO в тяжелом весе.  

Следующий бой он проведет против победителя боя между чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым. Этот поединок состоится 12 декабря в Лондоне.

 
 
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Перешедший в тяжелый вес украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору.
 
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