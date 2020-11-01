Погром в минской школе: выкрутили камеру, разбили стекла, нарушили системы кондиционирования и вентиляции





Все произошло после 22:00. Два человека снаружи разбили окна в большом бассейне, а потом устроили погром на крыше. Залезли на нее по пожарной лестнице, и в течение часа ломали установленное там оборудование. Одну камеру вывели из строя, вторую — повернули так, чтобы не были зафиксированы их действия.





– Жители домов увидели происходящее и позвонили в милицию, но они успели убежать, – рассказывает заместитель директора школы по воспитательной работе Александр Юдинец. – Камеры смогли их частично зафиксировать. Молодые люди, как можно предположить по кадрам, были без масок.





Двое нарушителей разбили окна в бассейне, которые, между прочим, состоят из трех стекол. Также они повредили системы кондиционирования и вентиляции, вырвали одну камеру, разбили стекла на крыше.





Инженер-программист, который подошел на вахту чуть позже, предположил, что злоумышленники могли заранее узнать расположение камер.





— Как я слышал, они подошли к одной из них сзади и выкрутили. Наверное, это подростки, – рассказал мужчина. – Сегодня уже приходила следственная группа. Будем надеяться, что смогут найти этих нарушителей.







