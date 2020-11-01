ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погром в минской школе: выкрутили камеру, разбили стекла, нарушили системы кондиционирования и вентиляции

01.11.2020 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ночь с 30 на 31 октября двое неизвестных устроили погром в столичной СШ №59. «Минск-Новости» сообщает подробности.
1 из 3

Все произошло после 22:00. Два человека снаружи разбили окна в большом бассейне, а потом устроили погром на крыше. Залезли на нее по пожарной лестнице, и в течение часа ломали установленное там оборудование. Одну камеру вывели из строя, вторую — повернули так, чтобы не были зафиксированы их действия.

– Жители домов увидели происходящее и позвонили в милицию, но они успели убежать, – рассказывает заместитель директора школы по воспитательной работе Александр Юдинец. – Камеры смогли их частично зафиксировать. Молодые люди, как можно предположить по кадрам, были без масок.

Двое нарушителей разбили окна в бассейне, которые, между прочим, состоят из трех стекол. Также они повредили системы кондиционирования и вентиляции, вырвали одну камеру, разбили стекла на крыше.

Инженер-программист, который подошел на вахту чуть позже, предположил, что злоумышленники могли заранее узнать расположение камер.

—  Как я слышал, они подошли к одной из них сзади и выкрутили. Наверное, это подростки, – рассказал мужчина. – Сегодня уже приходила следственная группа. Будем надеяться, что смогут найти этих нарушителей.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 30 на 31 октября двое неизвестных устроили погром в столичной СШ №59. «Минск-Новости» сообщает подробности.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси увеличилось число должников ФСЗН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика