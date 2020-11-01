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Под Столбцами ограбили магазин — связали продавщицу и забрали выручку

01.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 31 октября был ограблен магазин в деревне Яченка Столбцовского района.

Под Столбцами ограбили магазин — связали продавщицу и забрали выручку

Около половины седьмого в магазин зашли мужчина и женщина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали у продавщицы около двух тысяч рублей выручки. Затем налетчики связали женщину скотчем и скрылись.

Через некоторое продавщице удалось освободиться и сообщить об ограблении в милицию.

Вскоре подозреваемые в ограблении были задержаны. В отношении жителей Стобцов — 43-летнего мужчины и 37-летней женщины — возбуждено уголовное дело за разбой.

Как отмечает пресс-служба МВД, оба подозреваемых ранее были неоднократно судимы.

 
 
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Вечером 31 октября был ограблен магазин в деревне Яченка Столбцовского района.
 
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