Под Столбцами ограбили магазин — связали продавщицу и забрали выручку

Вечером 31 октября был ограблен магазин в деревне Яченка Столбцовского района.





Около половины седьмого в магазин зашли мужчина и женщина. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они забрали у продавщицы около двух тысяч рублей выручки. Затем налетчики связали женщину скотчем и скрылись.

Через некоторое продавщице удалось освободиться и сообщить об ограблении в милицию.

Вскоре подозреваемые в ограблении были задержаны. В отношении жителей Стобцов — 43-летнего мужчины и 37-летней женщины — возбуждено уголовное дело за разбой.

Как отмечает пресс-служба МВД, оба подозреваемых ранее были неоднократно судимы.