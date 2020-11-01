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Задержанных на границе анархистов подозревают в атаках на здания госорганов в Солигорске и Мозыре

01.11.2020 12:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На белорусско-украинской границе задержана «группа радикально настроенных лиц из анархистского движения», сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

Группа была блокирована и задержана 28 октября вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренной группой Мозырского погранотряда.

Задержанных на границе анархистов подозревают в атаках на здания госорганов в Солигорске и Мозыре

По информации Госпогранкомитета, у четверых задержанных обнаружено: две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами; боевая ручная граната; травматический пистолет и патроны к нему; холодное оружие и баллончики с перцовым газом; форма и рюкзаки военного образца; палатки, саперная лопата, топор, фонари; ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы; фотокамера, флеш-накопители; SIM-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения; другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах.

Фамилии задержанных Госпогранкомитет не называет. Однако их назвали в новостном сюжете телеканала «Беларусь 1». Речь идет об анархисте и бывшем политзаключенном Игоре Олиневиче, а также Дмитрии Резановиче, Сергее Романове и Дмитрии Дубовском.

Анархистам вменяют поджог автомобилей у прокуратуры и помещения отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске, поджог здания ГАИ в Мозыре.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что сейчас все задержанные находятся в СИЗО КГБ.

Дмитрий Резанович смог позвонить родственникам и сообщить, что им предъявляют обвинение по статье 289 (акт терроризма) и статье 295 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса.

Первоначально сообщалось, что Игорь Олиневич въезжал в Беларусь. Но оказалось, что его задержали на выезде из страны, отмечают правозащитники.

 
 
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На белорусско-украинской границе задержана «группа радикально настроенных лиц из анархистского движения», сообщает Государственный пограничный комитет...
 
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