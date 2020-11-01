«По требованиям госорганов». В Минске проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 ноября, в Минске заметили проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь.



Фото: burst.shopify.com

Проблемы вполне привычные. LTE-связь у всех трех операторов как минимум частично отсутствует, через 3G загрузка данных также может не происходить. Это значит, что веб-сайты не открываются (или приходится ждать по несколько минут), сообщения в мессенджерах не приходят и не отправляются, медиафайлы в них — не прогружаются. Доступ в Сеть начал пропадать около 11.55. На момент публикации материала затруднений с выходом в интернет через фиксированную связь нет.

В МТС нам сказали:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

А1 прокомментировал:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 1 ноября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

В life:) добавили:

— К сожалению, 1 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно.

Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы. Во время протестных акций по воскресеньям в августе, сентябре и октябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».