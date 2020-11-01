ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«По требованиям госорганов». В Минске проблемы с мобильным интернетом

01.11.2020 13:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 1 ноября, в Минске заметили проблемы с доступом в Сеть через мобильную связь.


Фото: burst.shopify.com

Проблемы вполне привычные. LTE-связь у всех трех операторов как минимум частично отсутствует, через 3G загрузка данных также может не происходить. Это значит, что веб-сайты не открываются (или приходится ждать по несколько минут), сообщения в мессенджерах не приходят и не отправляются, медиафайлы в них — не прогружаются. Доступ в Сеть начал пропадать около 11.55. На момент публикации материала затруднений с выходом в интернет через фиксированную связь нет.

В МТС нам сказали:

— Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации.

А1 прокомментировал:

— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 1 ноября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

В life:) добавили:

— К сожалению, 1 ноября у наших абонентов в Минске был ограничен доступ к мобильному интернету. Причиной тому стали меры, принятые уполномоченными государственными органами. Мы сожалеем о произошедшем. О восстановлении корректного доступа к сервису сообщим дополнительно.

Напомним: подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы. Во время протестных акций по воскресеньям в августе, сентябре и октябре абоненты сообщали о таких же затруднениях. Тогда операторы заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные проблемы с мобильным интернетом в Минске не новы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар подскочил: что будет с курсами валют в первую неделю ноября?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика