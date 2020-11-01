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В Минск снова стягиваются колонны спецтехники

01.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Минске наблюдается традиционное воскресное усиление. С утра в городе замечены колонны спецтехники.



От Уручья в сторону центра поехали автозаки, водометы, «Рубежи» и бусы. У станции метро «Восток» была замечена колонна тентованных грузовиков и БТР. Тентованные авто и БРДМ, направлявшиеся в сторону проспекта Победителей, также видели на внешнем кольце МКАД, пишет Reform.by

Шеренга спецтехники стоит и у урочища Куропаты. В районе «Беларусьфильма» на станции метро «Московская» также замечены автобусы и бус.

На Октябрьской площади и площади Независимости выставляют заграждения.

Около 12-ти дня в беларусской столице начал пропадать мобильный интернет.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске наблюдается традиционное воскресное усиление. С утра в городе замечены колонны спецтехники.
 
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