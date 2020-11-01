На магазин в Столбцовском районе совершено разбойное нападение

"Происшествие случилось 31 октября около 18 часов 30 минут в деревне Яченка. Мужчина и женщина зашли в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку (около Br2 тыс.). Перед тем как скрыться, налетчики связали женщину скотчем", - говорится в сообщении.





Известно, что вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию.





К месту происшествия направили следственно-оперативную группу и ближайшие наряды, в том числе и участкового инспектора, работавшего в соседней деревне.





"Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали. Похищенные деньги нашли у женщины", - сообщили в МВД.





Подозреваемыми оказались жители Столбцов – ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина. Выяснилось, что на преступление они пошли с муляжом оружия.





Фигуранты водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело за разбой.