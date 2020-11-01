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На магазин в Столбцовском районе совершено разбойное нападение
Источник материала: Партизан
Разбойное нападение произошло под Столбцами. Мужчина и женщина, угрожая пистолетом, пара связала продавщицу местного магазина и забрала выручку, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
"Происшествие случилось 31 октября около 18 часов 30 минут в деревне Яченка. Мужчина и женщина зашли в магазин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, забрали у продавщицы выручку (около Br2 тыс.). Перед тем как скрыться, налетчики связали женщину скотчем", - говорится в сообщении.
Известно, что вскоре потерпевшей удалось освободиться и позвонить в милицию.
К месту происшествия направили следственно-оперативную группу и ближайшие наряды, в том числе и участкового инспектора, работавшего в соседней деревне.
"Именно он установил местонахождение пары, которую в последующем задержали. Похищенные деньги нашли у женщины", - сообщили в МВД.
Подозреваемыми оказались жители Столбцов – ранее неоднократно судимые 42-летний мужчина и 37-летняя женщина. Выяснилось, что на преступление они пошли с муляжом оружия.
Фигуранты водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело за разбой.
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Разбойное нападение произошло под Столбцами. Мужчина и женщина, угрожая пистолетом, пара связала продавщицу местного магазина и забрала выручку, сообщили в...
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