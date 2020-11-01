Традиционно по воскресеньям: проблемы с мобильным интернетом начались в Минске









"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС.





В Беларуси почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.





Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.