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Традиционно по воскресеньям: проблемы с мобильным интернетом начались в Минске

01.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске, где в воскресенье ожидается очередная акция протеста, начались перебои с интернетом, один из операторов мобильной связи объяснил это распоряжением госорганов.



"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. Сожалеем о сложившейся ситуации", - говорится в сообщении МТС.

В Беларуси почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, где в воскресенье ожидается очередная акция протеста, начались перебои с интернетом, один из операторов мобильной связи объяснил это распоряжением...
 
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