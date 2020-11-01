Украинский боксер-супертяжеловес Усик победил британца Чисору

Бой растянулся на все 12 раундов, победа 33-летнему украинцу присуждена решением рефери - 117-112, 115-113, 115-113.





Поединок прошел на стадионе "Уэмбли".





Для бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Усика эта победа стала 18-й в 18-и поединках на профессиональном ринге. Из них 13 он одержал нокаутом. Что касается 36-летнего Чисоры, поражение для него стало десятым при 32-х победах.





Победив Чисору, Усик сохранил статус обязательного претендента на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этот пояс в настоящий момент принадлежит британцу Энтони Джошуа.