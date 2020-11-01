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Марко ван Бастен: я был на пике карьеры, но все рухнуло. Я стал инвалидом, и врачи не могли мне помочь

01.11.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший нападающий "Аякса" и "Милана" Марко ван Бастен поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру в 28 лет.

"Я был на пике своей карьеры, все шло очень хорошо, все было прекрасно. Но вдруг я сыграл свой последний матч в 1993 году.

Все рухнуло. Было много боли и проблем. Можно сказать, что вся моя международная карьера уместилась в пять лет. После кучи проблем с операциями я стал хромым. Я не мог ничего делать без боли.

Я действительно был инвалидом, и врачи не могли мне помочь. Было немного страшно.

Все двигалось от плохого к худшему. Пройдя через большое количество операций и встреч с докторами со всего мира, я попробовал все, но мы не могли найти решение.

В 1996 году был момент, когда я сказал себе: "Я должен поправиться". Мы решили сделать операцию. Для спортсмена, а мне все еще было лишь 32, это было худшим решением. Но я должен был остановить эту боль", — как передает sports.ru, сказал ван Бастен.
 
 
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Бывший нападающий "Аякса" и "Милана" Марко ван Бастен поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру в 28 лет.
 
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