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Закрыты три станции первой линии минского метро

01.11.2020 13:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 12:40 были закрыты на вход и выход три станции минского метрополитена — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». На этих станция поезда следуют без остановки.

Закрыты три станции первой линии минского метро

Все три станции располагаются по маршруту сбора участников сегодняшнего марша в Куропаты. Точкой сбора является Минский часовой завод на проспекте Независимости напротив парка Челюскинцев.

Сегодня в Минске пройдет традиционное шествие на Дзяды — день памяти предков. Каждый год в этот день проходит шествие от парка Челюскинец до урочища Куропаты.

 
Теги: Минск
 
 
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В 12:40 были закрыты на вход и выход три станции минского метрополитена — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». На этих станция поезда следуют без...
 
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