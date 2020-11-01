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Закрыты три станции первой линии минского метро
Источник материала: Навiны
В 12:40 были закрыты на вход и выход три станции минского метрополитена — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». На этих станция поезда следуют без остановки.
Все три станции располагаются по маршруту сбора участников сегодняшнего
Сегодня в Минске пройдет традиционное шествие на Дзяды — день памяти предков. Каждый год в этот день проходит шествие от парка Челюскинец до урочища Куропаты.
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В 12:40 были закрыты на вход и выход три станции минского метрополитена — «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская». На этих станция поезда следуют без...
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