Марш против террора пройдет сегодня в Минске. В центр стягивают технику, отключен интернет

1 ноября в Минске планируется провести Марш против террора.

Участники марша намерены пройти от парка Челюскинцев к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.





В районе места сбора участников акции уже замечена техника правоохранительных органов. В частности, автобусы с силовиками стоят у Академии наук и у киностудии «Беларусьфильм».

В городе около полудня был отключен мобильный интернет. Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».