Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 ноя - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник из-за тумана, сообщили в Гидромете.

В республике 2 ноября будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха – вполне комфортная для этого времени года.

Так, в Минске и Могилеве ожидается +7...+9°C. Неустойчивый ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 2-7 м/с. Ночью и утром местами туман. аналогичный прогноз и для Гомеля, с той разницей, что в этом областном центре может пройти небольшой дождь. Чуть теплее – +8...+10°С – в Гродно, здесь также без существенных осадков, ночью и утром по городу прогнозируется туман, днем – слабый туман.

Теплее всего – традиционно в Бресте, где воздух прогреется до +9..+11°C. Здесь синоптики также прогнозируют туман, а вот существенных осадков не ожидается. Прохладнее всего в первый день недели будет в Витебске, где ожидается +6..+8°C, и слабый туман.

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