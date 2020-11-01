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Мы все умрем. Сверхмощные лазеры: от онкотерапии до астрофизики
01.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сверхмощные импульсные лазерные установки способны решить проблему контролируемого термоядерного синтеза, создать звездную плазму в лаборатории, провести точечную эффективную онкотерапию… И это далеко не все.
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По шкале от карманной указки до светового меча из "Звездных войн" самые современные лазеры находятся ближе ко второй половине спектра.
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