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В Бресте задержали школьника и таксиста. Их подозревают в участии в массовых беспорядках 10 августа
Источник материала: Партизан
В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках,
Фото: МВД
По версии силовиков, 10 августа 16-летний брестчанин на проспекте Машерова бросил в сторону милиционеров бутылку.
Видео: УВД Брестского облисполкома
В ведомстве сообщают, что 37-летний таксист, гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Беларуси, привез пассажиров на массовые беспорядки, а затем стал бросать камни в милиционеров.
Оба задержанных являются фигурантами по уголовному делу о массовых беспорядках.
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В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.
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