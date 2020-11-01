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В Бресте задержали школьника и таксиста. Их подозревают в участии в массовых беспорядках 10 августа

01.11.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: МВД

По версии силовиков, 10 августа 16-летний брестчанин на проспекте Машерова бросил в сторону милиционеров бутылку.

Видео: УВД Брестского облисполкома

В ведомстве сообщают, что 37-летний таксист, гражданин Азербайджана, имеющий вид на жительство в Беларуси, привез пассажиров на массовые беспорядки, а затем стал бросать камни в милиционеров.

Оба задержанных являются фигурантами по уголовному делу о массовых беспорядках.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте задержали 16-летнего школьника и 37-летнего таксиста по подозрению в участии в массовых беспорядках, сообщает пресс-служба МВД.
 
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