Литовский оперный театр пригласил уволенных коллег из Беларуси принять участие в постановке

сообщается на официальной странице литовского театра в Facebook. «В Беларуси артистов, выразивших свою гражданскую позицию, увольняют из Оперного театра. Поддерживаем и приглашаем оперного солиста Илью Сильчукова и дирижера Андрея Галанова на постановку в литовский национальный театр оперы и балета», —на официальной странице литовского театра в Facebook.





Напомним, что на днях стало известно об увольнении ряда сотрудников Большого. Это случилось после того, как 27 октября перед оперой в зале зазвучал гимн «Магутны Божа». В 19 часов, перед спектаклем, концертмейстер и два солиста оркестра обратились к зрителям и сказали, что музыканты не могут оставаться равнодушными к событиям в стране, к насилию против граждан, не могут «как ни в чем не бывало играть, петь и танцевать». Также некоторые артисты театра приняли участие в записи обращения культурных деятелей в поддержку Народного ультиматума. В их числе — Галанов и Сильчуков.