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В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

01.11.2020 14:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

30 октября в Амстердама в выставочном пространстве Arti et Amicitiae открылась выставка белорусского протестного искусства. Она продлитсядо 7 ноября.

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

На выставке представлены работы более 60 художников из Беларуси и других стран.

Здесь и известный коллаж с Евой Юли Шевчук, и перфоманс «Достояние» Нади Саяпиной, и граффити Лены Давидович «Борись как девчонка», и проект Евгения Отцецкого «Площадь Перемен», и известные и так полюбившиеся многим работы Руфины Базловой про историю белорусской «выживанки».

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

Целая стена платформы Cultprotest.me показывает десятки протестных постеров и плакатов, а перформанс группы «Бергамот» погружает в реалии задержаний. В небольшой комнате с тусклым светом — интимные рисунки Нади Саяпиной и Вики Богданович из мест временного содержания.

Отдельная комната — перформанс «Твоя камера», посвященный нечеловеческим условиям содержания задержанных в первые дни после выборов.

Еще одна комната посвящена уличному искусству и протестным окнам и домам, особенно поражает посетителей — в ней десятки фотографий уличных граффити, протестных окон и дворов со всей Беларуси.

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

В Амстердама открылась выставка белорусского протестного искусства

Для посетителей выставки волонтеры проводят экскурсии на английском, голландском и русском языках.

Проект реализован средствами белорусской диаспоры в Нидерландах и при поддержке Het Actiefonds и платформы StandByArt.

 
 
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30 октября в Амстердама в выставочном пространстве Arti et Amicitiae открылась выставка белорусского протестного искусства. Она продлитсядо 7 ноября.
 
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