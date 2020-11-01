Журналисты Tut.by и БелаПАН Всеволод Зарубин и Вадим Замировский вышли из СИЗО (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня из СИЗО в Барановичах вышли журналисты Tut.by и БелаПАН Всеволод Зарубин и Вадим Замировский. Они были задержаны в Минске на акции в субботу, суд назначил им по 15 суток административного ареста, сообщает Tut.by. Напомним, в этот же день была задержана и журналистка Onliner Дарья Спевак, ей суд назначил 13 суток ареста.









Таким образом, за решеткой остаются задержанные в воскресенье Артем Майоров («Белорусы и рынок») и Алесь Любенчук («Белсат»).

Напомним, журналисты были задержаны во время исполнения профессиональных обязанностей на акциях протеста. Их обвинили в нарушении статей 23.4 и 23.34 КоАП (неповиновение и участие в несанкционированном мероприятии). Суд назначил журналистам наказание в виде административного ареста.