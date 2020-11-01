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Бронированные вездеходы с пулеметами подвезли. Что происходит в Минске

01.11.2020 14:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня воскресенье. По традиции утро выходного дня в Минске началось с фото спецтехники, омоновцев и колючей проволоки на Стеле. 

По сути, этот день ничем не отличается от прошлых дней протестных маршей. Кроме одной важной детали: в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами. 

Что еще нужно знать про обстановку в городе 

  • В центре около Стелы уже установили колючку и поставили около нее военных. 
  • У Академии наук притаились синие бусы. 
  • «Рубежи» и водомёты подъехали к парку Челюскинцев. 
  • Около Куропат также стоят микроавтобусы силовиков. 
  • Интернета мобильного уже нет, три станции метро – «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев» – закрыты.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня воскресенье. По традиции утро выходного дня в Минске началось с фото спецтехники, омоновцев и колючей проволоки на Стеле.  По сути, этот день ничем не...
 
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