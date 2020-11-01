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Бронированные вездеходы с пулеметами подвезли. Что происходит в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня воскресенье. По традиции утро выходного дня в Минске началось с фото спецтехники, омоновцев и колючей проволоки на Стеле.
По сути, этот день ничем не отличается от прошлых дней протестных маршей. Кроме одной важной детали: в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами.
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Сегодня воскресенье. По традиции утро выходного дня в Минске началось с фото спецтехники, омоновцев и колючей проволоки на Стеле. По сути, этот день ничем не...
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