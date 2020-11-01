Бронированные вездеходы с пулеметами подвезли. Что происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня воскресенье. По традиции утро выходного дня в Минске началось с фото спецтехники, омоновцев и колючей проволоки на Стеле.

По сути, этот день ничем не отличается от прошлых дней протестных маршей. Кроме одной важной детали: в Минске заметили бронированные вездеходы с пулеметами.

Что еще нужно знать про обстановку в городе

В центре около Стелы уже установили колючку и поставили около нее военных.

У Академии наук притаились синие бусы.

«Рубежи» и водомёты подъехали к парку Челюскинцев.

Около Куропат также стоят микроавтобусы силовиков.

Интернета мобильного уже нет, три станции метро – «Академия наук», «Московская» и «Парк Челюскинцев» – закрыты.