Фотографы Замировский и Зарубин вышли на свободу после 15 суток ареста

tut.by в воскресенье. "Сегодня из Барановичского СИЗО, после отбывания 15-суточного административного ареста, отпустили журналистов tut. by и БелаПАН Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. Встречать журналистов из Минска приехали коллеги из разных СМИ, родные и друзья", - сообщает порталв воскресенье.









Как сообщалось, Замировский и Зарубин были приговорены в понедельник, 19 октября, судом Октябрьского района Минска к 15 суткам административного ареста.





Суд признал их виновными по двум статьям: 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).





По аналогичным статьям ранее во вторник в том же суде к 13 суткам ареста была приговорена журналист портала Onliner.by Дарья Спевак. Она вышла на свободу 30 октября.





Спевак, Замировский и Зарубин были задержаны 17 октября при освещении несанкционированного студенческого марша. Свою вину в суде они не признали.