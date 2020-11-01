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Студенты, сотрудники «Амкодора». Кто и почему идет в народные дружинники?
Источник материала: Партизан
Дружинник: «Когда сигналят машины и ходят люди с речевками, это очень давит на психику обычного человека».
Не успел Александр Лукашенко накануне удивиться тому, «сколько обращений бывших военнослужащих, афганцев, сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков» просится в добровольные дружины, как уже через два дня появилась статистика, пишет
«Сегодня только в Минске красную повязку дружинника надели уже более полутора тысяч человек», — сообщили 31 октября по белорусскому телевидению.
Репортажи о «народных дружинниках» появляются в эфире регулярно. Сообщается, что в их ряды вступают «рядовые неравнодушные граждане», и подчеркивается, что происходит это исключительно добровольно.
В репортажах о своих целях рассказывают и сами дружинники.
— Мы добровольная дружина, мы не какие-то хулиганы, — говорит дружинник Святослав.
Еще один не называет своего имени, но признается, что «выходит с бодрым настроением и не боится».
Человек в маске по имени Валерий рассказывает, что он сотрудник ОАО «Амкодор», где добровольцами записались пять человек.
Самого Валерия на это сподвигла «ностальгия, вспомнил молодость».
— Выступить против провокаций и соблюсти все правила игры, — объясняет Валерий свою цель, однако, о какой игре идет речь, не говорит.
— Всего из университета нас 15 вступило в добровольную дружину, — делится еще один парень в маске, не уточняя ни своего имени, ни названия ВУЗа.
По словам этого дружинника, в Минске на людей «могут напасть всяческие хулиганы и причинить вред здоровью».
Еще один парень говорит, что живет в общежитии на проспекте Независимости и часто сталкивался с такой ситуацией, «когда сигналят машины и ходят люди с речовками».
— Это очень давит на психику обычного человека, — утверждает дружинник.
Участковый инспектор Советского РУВД Егор Назин отмечает, что «в принципе, органы внутренних дел сами как бы справляются, но для ребят участие в дружинах — хороший шаг, чтобы попасть в ОВД».
— Основные задачи: пресечение нарушения общественного порядка, распитий, мелких хулиганств, пресечение правонарушений, связанных с разрисовкой зданий, расклеивания наклеек, — очертил круг задач перед дружинниками представитель столичного РОВД.
Нужно ли для решения этих задач выдавать дружинникам «вооружение», как заявил накануне Лукашенко, пока никто из правоохранителей не комментировал.
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Дружинник: «Когда сигналят машины и ходят люди с речевками, это очень давит на психику обычного человека».
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