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В Минске граждане Молдовы могут проголосовать на территории посольства

01.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Граждане Молдовы голосуют на выборах президента и за пределами страны. 139 участков для них открыты за рубежом.

В столице Беларуси открыт избирательный участок на территории посольства Молдовы. Желающие проголосовать приходят с восьми утра. Пускают в здание не более двух человек. Остальные ожидают на улице. На участке действуют строгие антиковидные меры. Все – и члены комиссии, и наблюдатели, и голосующие – должны быть в масках. Каждому избирателю на входе измеряют температуру.

«Предприняты все необходимые меры для защиты комиссии и голосующих. Все то, что было определено Центральной избирательной комиссией. С учетом требований, которые имеются в Республике Беларусь. Мы соблюдаем абсолютно все нормы безопасности», – заявил посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан.

«1 ноября у меня день рождения. Я 1964-го года рождения. Я даже с работы отпросилась, поменялась сменами. Работаю в больнице в Могилеве. Я живу в Беларуси, а в Молдове живут мои мама, дети, внуки. Почему я не должна бороться за свою республику? Где бы мы ни жили, мы должны за свою родину думать», – поделилась избиратель Елена Шпитко.



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Теги: Могилев
 
 
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