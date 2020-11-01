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В районе Национальной библиотеки задерживают людей, идущих навстречу основной колонне
Источник материала: Навiны
Навстречу участникам марша со стороны метро «Восток» движется колонна спецтехники — водометы, грузовики и микроавтобусы с силовиками, автозаки.
Силовики перекрыли проспект перед Национальной библиотекой и начали задерживать людей, который шли навстречу основной колонне.
Часть демонстрантов оказалась заблокирована на участке от улицы Волгоградской до бизнес-центра «Александров пассаж». Люди развернулись и идут к Академии наук, сообщает БелаПАН.
Фото @motolkohelp
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Навстречу участникам марша со стороны метро «Восток» движется колонна спецтехники — водометы, грузовики и микроавтобусы с силовиками, автозаки.
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