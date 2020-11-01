В Минске началось шествие в Куропаты

Началось шествие в Куропаты — ежегодная акция, приуроченная ко дню поминовения предков Дзяды. В этом году акция проходит под названием Марш против террора.

Участники шествия собрались у станции метро «Парк Челюскинцев», откуда пройдут по проспекту Независимости, улицам Калиновского, Карбышева, Гамарника и Мирошниченко.













Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости. Демонстранты скандируют «Жыве Беларусь!». Машины сигналят.

ГАИ перекрыла движение на пересечении проспекта с улицей Толбухина. Милиция через мегафон предупреждает демонстрантов о том, что мероприятие не санкционировано.

На пути демонстрантов, со стороны станции метро «Московская», прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, сообщает БелаПАН.