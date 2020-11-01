ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске началось шествие в Куропаты

01.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Началось шествие в Куропаты — ежегодная акция, приуроченная ко дню поминовения предков Дзяды. В этом году акция проходит под названием Марш против террора.

Участники шествия собрались у станции метро «Парк Челюскинцев», откуда пройдут по проспекту Независимости, улицам Калиновского, Карбышева, Гамарника и Мирошниченко.

В Минске началось шествие в Куропаты

В Минске началось шествие в Куропаты

В Минске началось шествие в Куропаты

Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости. Демонстранты скандируют «Жыве Беларусь!». Машины сигналят.

ГАИ перекрыла движение на пересечении проспекта с улицей Толбухина. Милиция через мегафон предупреждает демонстрантов о том, что мероприятие не санкционировано. 

На пути демонстрантов, со стороны станции метро «Московская», прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, сообщает БелаПАН.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началось шествие в Куропаты — ежегодная акция, приуроченная ко дню поминовения предков Дзяды. В этом году акция проходит под названием Марш против террора.
 
Новости дня
Новости разные
 
Дмитриев: «К Новому году будет совершенно понятно, на чьей стороне общественное превосходство»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus
01.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика