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У метро «Парк Челюскинцев» начинают собираться участники шествия в Куропаты
Источник материала: Навiны
В районе станции метро «Парк Челюскинцев», в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.
Вдоль проспекта Независимости периодически ходят наряды сотрудников милиции в форме, некоторые — с мегафонами, сообщает БелаПАН.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков Дзяды и называется Марш против террора.
Демонстранты намерены собраться возле станции метро «Парк Челюскинцев» и направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.
За два часа до начала акции в городе, как обычно по воскресеньям,
Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
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В районе станции метро «Парк Челюскинцев», в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.
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