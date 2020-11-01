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У метро «Парк Челюскинцев» начинают собираться участники шествия в Куропаты

01.11.2020 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В районе станции метро «Парк Челюскинцев», в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.

У метро «Парк Челюскинцев» начинают собираться участники шествия в Куропаты

Вдоль проспекта Независимости периодически ходят наряды сотрудников милиции в форме, некоторые — с мегафонами, сообщает БелаПАН.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков Дзяды и называется Марш против террора.

Демонстранты намерены собраться возле станции метро «Парк Челюскинцев» и направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

За два часа до начала акции в городе, как обычно по воскресеньям, отключили мобильный интернет. Закрыты три станции метро: «Академия наук», «Парк Челюскинцев» и «Московская».

Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

 

 

Фото t.me/motolkohelp

 
Теги: Минск
 
 
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В районе станции метро «Парк Челюскинцев», в сквере на улице Толбухина, собираются люди. Сейчас здесь несколько сотен человек.
 
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