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Не верю! Обманы и фейки в музыкальной индустрии
01.11.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01:20 – "эстрадный шоу-бизнес в России – на 95% процентов фейк";
02:07 – где грань между фейком и пиаром;
03:20 – "Гуф умер" – мем, на котором кому-то удалось заработать;
05:10 –как в России устраивали концерты фальшивых "Глюкоз";
07:15 – Milli Vanilli : один из самых громких скандалов с псевдо-певцами;
12:16 – подделки Green day, Enigma и "Лютневая музыка" от Владимира Вавилова;
15:50 – почему некоторые мелодии ошибочно приписывают Моцарту;
19:41 – как Spotify обвинили в создании фейковых музыкантов;
22:37 – "в "Stairway to heaven" прославляют сатану". Скрытые послания в песнях;
25:49 – "в написании этих песен все-таки участвует интеллект, хоть и искусственный". Заменят ли фейки живых артистов.
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