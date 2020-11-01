Битва за выживание: «Слуцк» обыграл «Энергетик-БГУ» и догнал «Городею»

Источник материала: Tut.by

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1 ноября в Молодечно был сыгран перенесенный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу . «Энергетик-БГУ» проиграл «Слуцку» со счетом 0:2. Счет мог быть и больше, забей гости пенальти.

«Сахарные» из Слуцка ведут борьбу за выживание с другим «сахарным» клубом из Городеи, команды находятся в зоне стыковых матчей.



Сегодня «студенты» выглядели неубедительно. Фото: «Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» — ФК «Слуцк» — 0:2

Молодечно. 1 ноября. Городской стадион.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.

«Энергетик-БГУ»: Макавчик — Юдчиц, Шкурдюк, Мирошников (Свирепа, 55), Сокол, Мавату (Гирс, 65) — Башилов, Носко (к) — Иминов (Совпель, 46) — Умаров, Бакич.

ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Велько — Семенов (Рум, 90), Ращеня, Русак — Сасин, Козлов (Сердюк, 71), Сирима (Бала, 92+).

Голы: 0:1 — Сасин (58). 0:2 — Сасин (70).

Предупреждение: Иминов (25).

Нереализованный пенальти: Козлов (51, вратарь).

Мотивация гостей была выше, чем у «студентов», ведь «Слуцк» ведет борьбу за сохранение места в элите. Дублем у «сахарных» отметился Дмитрий Сасин, причем голы получились похожие: удар с довольно острого угла.

В трех оставшихся турах нас ждет интересная борьба команд за то, чтобы покинуть зону стыковых матчей.





Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.

БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.

«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».

«Шахтер» сыграет против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».

«Ислочь» дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.

«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.

Брестское «Динамо» дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».

Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки БАТЭ 27 53 «Шахтер» 27 52 «Динамо» (Брест) 27 48 «Неман» 27 47 «Торпедо-БелАЗ» 27 47 «Динамо» (Минск) 27 45 «Ислочь» 27 44 «Рух» 27 40 «Энергетик-БГУ» 27 35 «Витебск» 27 34 ФК «Минск» 27 34 «Славия» 26 31 ФК «Городея» 27 27 ФК «Слуцк» 27 27 «Белшина» 26 20 ФК «Смолевичи» 27 14

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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