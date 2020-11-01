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Битва за выживание: «Слуцк» обыграл «Энергетик-БГУ» и догнал «Городею»
Источник материала: Tut.by
1 ноября в Молодечно был сыгран перенесенный матч 23-го тура
«Сахарные» из Слуцка ведут борьбу за выживание с другим «сахарным» клубом из Городеи, команды находятся в зоне стыковых матчей.
«Энергетик-БГУ» — ФК «Слуцк» — 0:2
Молодечно. 1 ноября. Городской стадион.
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.
«Энергетик-БГУ»: Макавчик — Юдчиц, Шкурдюк, Мирошников (Свирепа, 55), Сокол, Мавату (Гирс, 65) — Башилов, Носко (к) — Иминов (Совпель, 46) — Умаров, Бакич.
ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Велько — Семенов (Рум, 90), Ращеня, Русак — Сасин, Козлов (Сердюк, 71), Сирима (Бала, 92+).
Голы: 0:1 — Сасин (58). 0:2 — Сасин (70).
Предупреждение: Иминов (25).
Нереализованный пенальти: Козлов (51, вратарь).
Мотивация гостей была выше, чем у «студентов», ведь «Слуцк» ведет борьбу за сохранение места в элите. Дублем у «сахарных» отметился Дмитрий Сасин, причем голы получились похожие: удар с довольно острого угла.
В трех оставшихся турах нас ждет интересная борьба команд за то, чтобы покинуть зону стыковых матчей.
Ниже список игр лидеров, которые им предстоит сыграть в оставшихся турах.
БАТЭ сыграет с «Шахтером» в Солигорске, «Белшиной» дома и столичным «Динамо» в Минске.
«Неман» на выезде сыграет со «Смолевичами», в Гродно со «Слуцком» и завершит в Бресте сражением против местного «Динамо».
«Шахтер» сыграет против БАТЭ, в Бресте против «Руха» и завершит чемпионат домашней игрой против «Минска».
«Ислочь» дома сыграет с «Минском», отправится в Жодино к «Торпедо-БелАЗу» и завершит чемпионат матчем с «Городеей» в Минске.
«Торпедо-БелАЗ» дома примет «Слуцк», в Бресте сыграет против «Динамо», в Жодино против «Ислочи» и завершит марафон в Витебске.
Брестское «Динамо» дома примет «Торпедо-БелАЗ», погостит в Городее и завершит турнир домашней битвой против «Немана».
Минское «Динамо» сыграет в Мозыре со «Славией», затем в Молодечно с «Энергетиком-БГУ», а завершит чемпионат домашним матчем против БАТЭ.
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В Молодечно прошел перенесенный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
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