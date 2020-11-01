Россия впервые за 13 лет распродает золотой запас









Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов.





finanz.ru . По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны, следует из данных Всемирного совета по золота (World Gold Council, WGC), сообщает





Согласно статистике МВФ, ЦБ избавился от слитков весом 400 тысяч унций: на начало июля в российских ЗВР было 73,94 млн унций драгметалла, а к началу октября - 73,9 млн.





Сделки состоялись в июле (на 100 тысяч унций) и в сентябре (на 300 тысяч).





Российское золото вывозится на экспорт на фоне нехватки валютных доходов от продажи нефти и газа, объем которых в 2020 году рухнул до минимума за 16 лет.





В апреле ЦБ РФ объявил, что прекращает покупку золота в резервы, а правительство РФ начало выдавать золотодобытчикам генеральные лицензии на экспорт, открывая двери для вывоза всего золота, что добывается в стране.





Результаты появились незамедлительно. По итогам второго квартала за рубеж было продано 87 тонн драгметалла - почти в 9 раз больше, чем годом ранее (10 тонн).





В третьем квартале приток в Россию валюты от продажи нефти рухнул на 51%, до 15,3 млрд долларов, от продажи нефтепродуктов - на 45%, до 8,7 млрд долларов. Газовые доходы упали на 43%, до 4,6 млрд долларов. Золото частично компенсирует этот провал: его экспорт приносит в страну до 1,5 млрд долларов в месяц, оценивают аналитики Райффайзенбанка: почти столько же экономика зарабатывает на продаже газа.









Из-за необходимости финансировать расходы на восстановление после пандемии центробанки мира в третьем квартале стали чистыми продавцами золота впервые с 2010 года, отмечает WGC: в сумме они реализовали на 12,1 тонны больше, чем купили.





Крупнейшим продавцом стал Узбекистан, который избавился разом от 34,9 тонны, или 10% золотого запаса.





На втором месте оказалась Турция, переживающая острый валютный кризис с оттоком капитала, двузначной инфляцией и обвалом лиры до исторических минимумов. За июль-сентябрь турецкий ЦБ сократил резервы на 22,3 тонны (3,8%).





Кроме того, от золота избавлялись Таджикиситан (9,2 тонны), Филиппины (7,8 тонны) и Монголия (2,4 тонны). Россия заняла в списке продавцов 6-е место.





Последний раз ЦБ РФ продавал золото из ЗВР в первом квартале 2007 года (1,2 тонны). С тех пор регулятор только пополнял хранилища, приобретая в среднем по 20-30 тонн за квартал, а затем удвоил скорость в 2014 году, когда аннексия Крыма вызвал шквал санкций Запада.





В 2018 году Россия вышла на 6-е место в мире по размеру золотого запаса, обогнав Китай, а в 2020-м - вплотную приблизилась к Франции, у которой в резервах 2,436 тысячи тонн (против 2,298 тысячи тонн у РФ).





Золото является «100-процентной защитой от правовых и политических рисков», объяснял в августе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.