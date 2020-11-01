Уже более 320 человек задержаны сегодня в разных городах Беларуси

Правозащитники сообщают о сотнях задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.





В списках задержанных, который публикует правозащитный сайт spring96.org , на 15:20 было 327 фамилий задержанных в Минске, а также в Борисове, Гомеле, Гродно, Березино, Бресте, Могилеве, Молодечно, Поставах, Солигорске, Смиловичах.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков Дзяды и называется Марш против террора.

Демонстранты собрались возле станции метро «Парк Челюскинцев» и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.