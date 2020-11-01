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Несколько групп участников шествия в Куропаты объединились в десятитысячную колонну

01.11.2020 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участникам Марша протии террора, двигавшимся в направлении Куропат несколькими группами, все же удалось собраться в колонну.

Несколько групп участников шествия в Куропаты объединились в десятитысячную колонну

По оценке журналистов, в колонне уже более 10 тысяч демонстрантов. Голова колонны находится в районе станции метро «Восток», хвост — около станции метро «Московская».

Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Смотри в окно, а не в телевизор!» и другие лозунги.

Очевидцы сообщают о точечных задержаниях на улице Волгоградской, недалеко от станции метро «Московская».

 

 

Фото @motolkohelp

 
 
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Участникам Марша протии террора, двигавшимся в направлении Куропат несколькими группами, все же удалось собраться в колонну.
 
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