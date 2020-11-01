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Несколько групп участников шествия в Куропаты объединились в десятитысячную колонну
Источник материала: Навiны
Участникам Марша протии террора, двигавшимся в направлении Куропат несколькими группами, все же удалось собраться в колонну.
По оценке журналистов, в колонне уже более 10 тысяч демонстрантов. Голова колонны находится в районе станции метро «Восток», хвост — около станции метро «Московская».
Люди скандируют «Жыве Беларусь!», «Смотри в окно, а не в телевизор!» и другие лозунги.
Очевидцы сообщают о точечных задержаниях на улице Волгоградской, недалеко от станции метро «Московская».
Фото @motolkohelp
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Участникам Марша протии террора, двигавшимся в направлении Куропат несколькими группами, все же удалось собраться в колонну.
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