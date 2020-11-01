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Минск не попал в рейтинг креативных городов мира

01.11.2020 16:21 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ни один белорусский город не попал в рейтинг креативных городов мира.

В рейтинге креативных городов мира по версии сервиса Infiki, населенные пункты оценивались по 9 критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в Instagram, плотность художественных галерей, музеев, театров, архитектурных достопримечательностей на 1 квадратную милю, а также количество музыкальных исполнителей, для которых этот город родной, количество музыкальных клубов (джаз-клубы, блюз-клубы, бары с пианистом, кантри и вестерн-бары) на кв. милю, количество стендап-клубов и количество памятников и статуй на кв. милю, пишет Thinktanks.by.

В итоге на первом месте рейтинга оказался Париж, на втором - Барселона, на третьем - Дублин. В первую пятерку также вошли Лондолн и Тель-Авив. 

Из стран-соседей Беларуси в рейтинг попали Санкт-Петербург, занявший 36-ю строчку, Москва (41-ю), Варшава (52-ю) и Львов (60-ю). Всего в рейтинг было отобрано 75 городов мира. 

 
 
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